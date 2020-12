Hannover

Der große Leuchter ist ein Zeichen der Hoffnung: Auf dem Opernplatz, mitten in der Stadt, haben Michael Fürst, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, und Rabbiner Eliahu Neymark zum jüdischen Lichterfest die erste Flamme eines sechs Meter hohen Chanukka-Leuchters entzündet.

Licht auf dem Opernplatz: Rabbiner Levi Gottlib entzündete eine Flamme. Quelle: Rainer Dröse

„Eine jüdische Weisheit besagt, dass ein kleines Licht viel Dunkelheit vertreiben kann“, sagt Shterna Wolff, Vorsitzende der jüdischen Chabad-Bewegung. „Leider haben wir 2020 viele traurige Dinge erlebt – diese wollen wir mit dem Licht von Chanukka überstrahlen.“ Ihr im Aprilverstorbener Mann, Rabbiner Benjamin Wolff, hatte die Feier auf dem Opernplatz in den vergangenen Jahren geprägt.

Erinnerung an ein Lichtwunder

Corona-bedingt konnten in diesem Jahr nur wenige Menschen dabei sein, als Rabbiner Levi Gottlib zum Entzünden der Flamme einen Segensgesang anstimmte. Per Videobotschaft schickten Ministerpräsident Stephan Weil und Oberbürgermeister Belit Onay gute Wünsche zum Lichterfest. Hannovers Jüdische Gemeinde präsentiert auf www.jg-hannover.de derzeit jeden Tag Videos teils berühmter Künstler, die Chanukka-Melodien spielen.

In der Mitte der Stadt: Michael Fürst und Rabbiner Neymarck bei der Chanukka-Feier. Quelle: Rainer Dröse

Juden erinnern mit dem Lichterfest an die erneute Einweihung des Tempels in Jerusalem im Jahr 165 vor unserer Zeitrechnung. Nach dem Sieg über hellenistische Besatzer entzündeten sie die Lichter des Leuchters im befreiten Tempel, die niemals ausgehen durften. Obwohl sie nur Öl für einen Tag hatten, brannten die Lichter auf wunderbare Weise acht Tage lang – so lange, wie man brauchte, um neues Öl herzustellen.

