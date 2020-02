Hannover

Drei jugendliche Räuber haben am Sonntagabend versucht, einen 17-Jährigen in Hannover-Oberricklingen zu überfallen. Die Täter saßen mit ihrem späteren Opfer zusammen in einer Stadtbahn. Nach dem Aussteigen verfolgten sie den jungen Mann. Plötzlich stellten sie sich ihm in den Weg und prügelten auf den 17-Jährigen ein. Nur durch Zufall konnte er sich befreien, sodass die Räuber ohne Beute abziehen mussten. Die Polizei sucht nun nach den Verdächtigen.

Das Opfer schätzt die Täter auf etwa 15 Jahre. Dem Jugendlichen waren die Drei bereits gegen 20 Uhr aufgefallen, als sie mit ihm am Mühlenberger Markt in die Stadtbahn einstiegen. Als der 17-Jährige den Zug am Sauerwinkel verließ, lief die Gruppe hinter ihm her. „Die Unbekannten verfolgten den Jugendlichen entlang der Springer Straße, zwei von ihnen stellten sich wenig später vor ihn“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. „Sie schlugen auf ihn ein und forderten die Wertsachen.“ Der dritte Täter stand etwas abseits und hielt offenbar Wache.

Räuber müssen ohne Beute fliehen

Lediglich durch Zufall habe sich der 17-Jährige laut Nowak aus der Situation befreien können. Die jugendlichen Räuber ließen umgehend von ihrem Opfer ab und flohen ohne Beute in Richtung Mühlenberg.

Die beiden Haupttäter haben eine schwarze Hautfarbe. Der eine war etwa 1,85 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Während des Überfalls trug er eine blaue Steppjacke, eine Jogginghose sowie weiße Sportschuhe. Sein Komplize ist etwa zehn Zentimeter kleiner und hat krause, schwarze Haare, die an den Seiten sehr kurz rasiert sind. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Winterjacke und eine Jogginghose. Der Dritte ist ebenfalls 1,75 Meter groß, vermutlich arabischer Herkunft und trug eine weiße Winterjacke sowie Sportschuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 39 20.

