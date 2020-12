Eine 14-Jährige und ein 16-Jähriger sind am Donnerstagvormittag am Braunschweiger Platz von einer Bahn erfasst und getötet worden. Ein weiteres 14 Jahre altes Mädchen überlebte schwer verletzt. In einer Schule in der Nähe wird der heutige Freitag von dem Unglück geprägt sein.