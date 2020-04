Hannover: Jugendliche beschädigen 19 geparkte Autos

Vier Jugendliche haben am Wochenende in Hannover die Außenspiegel von 19 Autos abgetreten. Anwohner in Groß-Buchholz bemerkten den Lärm in der Nacht zu Sonnabend und riefen die Polizei. Doch die Beamten kamen zu spät, die Täter konnten fliehen. Jetzt wird um Zeugenhinweise gebeten.