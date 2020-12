Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt gegen drei Jugendliche und einen 18-Jährigen, die am Montagmittag in einem Opel Corsa mit gestohlenen Kennzeichen saßen. Als die Vier am Tönniesbergkreisel stoppen sollten, ergriffen sie stattdessen die Flucht. Der Fahrer des Kleinwagens ist immer noch verschwunden, es wurde sogar mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht.

Nach Angaben von Behördensprecher Michael Bertram hatte ein anderer Autofahrer Bescheid gegeben, der die vier Verdächtigen zwischen Ronnenberg und Hannover bemerkt hatte. Weshalb dem Mann das Auto auffiel, ist allerdings offen. Statt sich kontrollieren zu lassen, raste der mutmaßlich 17-jährige Corsa-Fahrer aus Hannover Richtung Canarisweg davon.

17-Jähriger kann vorerst fliehen

Die Flucht endete allerdings rasch in einer Sackgasse. Während die 16, 17 und 18 Jahre alten Mitinsassen gefasst werden konnten, rannte der 17-Jährige davon. Selbst die Suche aus der Luft half nicht, ihn wiederzufinden. Die Personalien des Mannes seien aber bekannt. Derzeit wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, möglicherweise kommen weitere Vergehen dazu. Offen ist laut Bertram beispielsweise, wieso die gestohlenen Kennzeichen am Opel waren.

Von Peer Hellerling