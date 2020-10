Hannover

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) hat dem ehemaligen TiHo-Professor Jörg Hartung die höchste Auszeichnung verliehen, die ihr Haus zu vergeben hat. Hartung hat lange Zeit das Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover geleitet und war über 20 Jahre hinweg auch Mitglied der Tierschutzkommission des Bundesministeriums. Dafür wurde er mit der Professor-Niklas-Medaille in Gold geehrt, mit der an den ersten bundesdeutschen Agrarminister Wilhelm Niklas von der CSU erinnert wird. Julia Klöckner sagte, Jörg Hartung habe mit seiner fachlichen Expertise zentral zur Weiterentwicklung der Tierhaltung beigetragen.

Von Bert Strebe