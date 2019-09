Hannover

„Jugend liest und schreibt” – unter diesem Motto haben 706 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren ihre Sommerferien fleißig mit Lesen verbracht. Der Julius-Club ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen und soll Kindern den Spaß am Lesen näherbringen. Vom 21. Juni bis 21. August konnten die „Julianer“ aus einem Angebot von 100 brandneuen Kinder- und Jugendbüchern ihre Favoriten auswählen und diese anschließend bewerten. Beteiligt waren 49 Stadtbibliotheken in ganz Niedersachsen.

Der Julius-Club kann in diesem Jahr mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als im vergangenen Jahr verzeichnen. Von den 11- bis 14-Jährigen haben 166 mindestens zwei Bücher gelesen. Wer die Bücher dann auch noch bewertet hat, hat bei der Abschlussfeier in der Stadtbibliothek am Samstag, den 31. August, ein Julius-Diplom bekommen. 82 Lesebegeisterte haben in den zwei Monaten mindestens fünf Bücher gelesen und haben sich so ein Vielleser-Diplom verdient. 17 Schüler haben sich von den gelesenen Büchern inspirieren lassen und einen kreativen Beitrag wie zum Beispiel ein gemaltes Bild oder eine eigene Geschichte angefertigt. Dafür haben sie das Kreativ-Diplom erhalten. Die entstandenen Werke wurden im Eingangsbereich der Stadtbibliothek ausgestellt.

1100 Bücher ausgeliehen

Organisatorin Brigitte Dill freut sich über die rege Teilnahme: „Ich bin rundum zufrieden. Es sind nicht alle Julianer gekommen, die ein Diplom bekommen, aber das ist auch klar bei dem guten Wetter. Super!“ Die Diplome können auch nachträglich in den Bibliotheken abgeholt werden.

Julius Club 2019 Quelle: Lisa Eimermacher

Insgesamt 1100 Bücher wurden im Rahmen des Julius-Clubs ausgeliehen und über 800 Bücher bewertet. "Ich finde, das ist ganz toll, dass elf bis 14-jährige Kinder so viel in den Sommerferien lesen", lobt Dr. Carola Schelle-Wolff, Leiterin der Stadtbibliothek. Auf der Leseliste standen zum Beispiel Bücher wie „ Ocean City. Bd. 1: Jede Sekunde zählt“ von R.T. Acron oder „Alle liebe George“ von Frank Cottrell Boyce. Zum Angebot des Julius-Clubs gehören zudem Clubtreffen. Hier können die Kinder und Jugendlichen andere Lesebegeisterte kennenlernen, gemeinsam Buchtipps austauschen und an Ausflügen und Aktionen teilnehmen.

Abschluss mit Poetry Slammer

Durch die Abschlussveranstaltung führt der Poetry Slammer Bas Böttcher. Er stellt unter anderem die beliebtesten Lektüren anhand von eigenen Texten und Reimen vor. Beim Namensquiz müssen die Julianer die jeweiligen Buchtitel anhand von Hinweisen zu Figuren aus den gelesenen Büchern erraten.

Banu Taha aus Mühlenberg wurde beim Julius-Club als beste Vielleserin ausgezeichnet. Quelle: Lisa Eimermacher

Mit 22 Büchern hat die zwölfjährige Banu Taha am meisten gelesen. Die Vielleserin besucht die siebte Klasse der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg und hat auch einige kreative Arbeiten abgegeben. So hat sie sich von einem Buch inspirieren lassen und eine eigene Geheimschrift entwickelt. Zusammen mit Brigitte Dill von der Stadtbibliothek stellt die Siebtklässlerin einige Geheimschriften vor. Die Besucher müssen die geheimen Buchtitel entschlüsseln.

Banu erzählt, dass sie sich anfangs nicht vorgenommen hatte, am meisten zu lesen. „Ich habe einfach immer weitergelesen und mich gesteigert“, erzählt sie. „Am Anfang habe ich immer nur zwei Bücher mitgenommen. Die Frau, die in der Bibliothek gearbeitet hat, hat mir dann gesagt: `Du kommst ja jede Woche, also kannst du auch gleich fünf Bücher mitnehmen`. Für die fünf Bücher hatte ich dann immer ungefähr eine Woche Zeit, um sie zu lesen. Danach habe ich sie wieder zurückgebracht und mir nochmal fünf Bücher geholt. Eigentlich fand ich jedes Buch toll. Lesen macht Spaß!“

Auch Poetry Slammer und Moderator der Veranstaltung Bas Böttcher ist begeistert: „An so einem heißen Tag hier so viele fantastische, leseinteressierte Kids in die Bibliothek zu kriegen, das ist schon eine echte Sensation“, meint er. „Die Kinder haben auch ihr Wissen unter Beweis gestellt. Sie haben das Lesediplom nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Kopf und kannten die Bücher beim Quiz. Ich hätte das nicht alles gewusst. Also, Glückwunsch!“

