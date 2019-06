Eine 29-Jährige hat in Hannover eine Kontrolleurin attackiert, die in der S-Bahn die Fahrscheine überprüfen wollte. Die junge Frau schlug auf ihr Opfer ein und konnte im Hauptbahnhof zunächst fliehen. Ihr wurde allerdings ein Gegenstand zum Verhängnis, den sie am Tatort verloren hatte.