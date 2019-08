Hannover

Ein Räuber hat sich am Mittwochabend Zutritt zu einer Wohnung in Hannover-Vahrenwald verschafft – während der 34-jährige Mieter nichts ahnend im Wohnzimmer am Computer spielte. Der Unbekannte attackierte sein Opfer und erbeutete unter anderem Bargeld. Die Polizei konnte den flüchtigen Täter bislang nicht fassen und bittet um Zeugenhinweise.

Räuber nimmt Opfer in den Schwitzkasten

„Der 34-Jährige hatte beim Computerspielen ein Headset getragen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Der Räuber sei gegen 20.30 Uhr durch die offene Balkontür in die Hochparterre-Wohnung an der Straße Auf dem Hollen eingestiegen „und nahm den Bewohner in den Schwitzkasten“. Bei dem Überfall erbeutete der Mann neben Bargeld auch noch ein Smartphone, danach ergriff er die Flucht. Der 34-Jährige blieb trotz der Attacke unverletzt und rief kurz darauf die Polizei.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Diese sucht nun nach dem Unbekannten. Nach Angaben des Opfers ist der Räuber etwa 1,90 Meter groß und hat kurze, schwarze Haare. Außerdem soll der Gesuchte südländisch ausgesehen haben und Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Von Peer Hellerling