Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen aggressiven Raser, der an Neujahr vor den Beamten fliehen wollte. Der junge Mann fuhr mit rund 100 km/h durch Stöcken, erst am Königsworther Platz wurde er gestoppt. Im Anschluss versuchte der 22-Jährige noch, den Arm einer Polizistin in der Autotür einzuklemmen.