Hannover

Der Pavillon hat wieder eine Doppelspitze: An der Seite der langjährigen Geschäftsführerin Susanne Müller-Jantsch wird künftig Justin Laura Hahn die Geschicke des Kulturzentrums am Raschplatz leiten. Die 26-Jährige führt beim Pavillon seit einem halben Jahr bereits die Abteilung Verwaltung und Finanzen – gerade in Pandemie-Zeiten keine leichte Aufgabe.

„Sie half uns, bisher sicher durch die Krise zu kommen“, sagt Müller-Jantsch über ihre neue Kollegin. Nachdem sich der langjährige Geschäftsführer Christoph Sure im Sommer 2020 nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte, führte Müller-Jantsch die Geschäfte zunächst im Alleingang weiter.

Hahn gehört dem Pavillon-Team schon seit 2014 ans

Mit Hahn kommt nun auch eine neue Generation zum Zuge. „Dass wir die zweite Position der Doppelspitze intern mit mir als junger Kollegin besetzen, beruht auf einer vom Team und dem Vorstand getroffenen Entscheidung“, sagt die neue Geschäftsführerin, „dieser Rückhalt und das Vertrauen in meine Person bestärken mich natürlich in meiner zukünftigen Arbeit.“

Die 26-Jährige Hahn gehört dem Pavillon-Team schon seit 2014 an – und lernte den Job von der Pike auf. „Ich habe Stühle geschleppt, Bühnen aufgebaut und Karten verkauft“, sagt sie. In den vergangenen Jahren habe sie sich zur Betriebswirtin weitergebildet.

Für die Zukunft des Pavillon hat sie große Pläne: Um noch mehr Menschen zu erreichen, sei es überfällig, die seit mehr als zehn Jahren leerstehenden 1000 Quadratmeter in der ersten Etage des Gebäudes nutzbar zu machen. „Gerade junge, experimentelle Formate brauchen Platz, um sich auszuprobieren“, sagt sie.

Von Simon Benne