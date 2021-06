Hannover

Für sie wird es Zeit, dass eine Frau an die Spitze des Stadtbezirks gewählt wird: Jutta Barth (CDU) kandidiert als Bezirksbürgermeisterin in Bothfeld-Vahrenheide. Die gelernte Steuerberaterin möchte sich nach eigenen Angaben für die Themen Sicherheit und Ordnung, Bildung sowie das soziale Miteinander im Stadtbezirk engagieren.

„Wir müssen mehr in unsere Schulen und Kitas investieren und ein größeres Augenmerk auf die Älteren und Schwächeren in der Gesellschaft legen. Für ein harmonisches Miteinander ist es wichtig, dass sich alle Menschen sicher und wohl fühlen. Daher fordere ich, dass der städtische Ordnungsdienst mehr Präsenz in den Stadtteilen zeigt“, sagt die Regionsabgeordnete.

Emmelmann tritt nicht zur Wahl an

Felix Semper, ebenfalls Mitglied der CDU Bothfeld-Vahrenheide, kandidiert als Spitzenkandidat für den Stadtrat. Der Rechtsanwalt und stellvertretende Vorsitzende der CDU Hannover möchte sich dafür einsetzen, dass die Stadt „familiengerechter wird, die Betreuungsangebote verbessert werden und die Schulen zügiger sowie nachhaltiger modernisiert werden“.

Der Unternehmer und Betreiber des Einkaufsparks Klein-Buchholz, Jens-Michael Emmelmann, tritt nach 15 Jahren im Stadtrat nicht erneut zur Wahl an. „Ich bin dankbar für die vielen Jahre, in denen ich viel für die CDU und den Wahlkreis erreichen konnte. Nun möchte ich ein neues Kapitel aufschlagen“, erklärt Emmelmann.

Von Laura Ebeling