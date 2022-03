In Hannovers Stadtteil Mühlenberg leben viele russische, russischstämmige und polnische Bürger, viele von ihnen verabscheuen den Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine. Aber es gibt auch Menschen, bei denen die Propaganda Putins greift und die in der Ukraine mit ihrem jüdischen Präsidenten Selenskyj Faschisten am Werk sehen. Und manchmal treffen Welten aufeinander.