Hannover

Genau 70 Jahre ist es her, dass in Hannover die Deutsch-Kanadische Gesellschaft gegründet wurde – entstanden aus der Freundschaft zwischen deutschen Bürgern und kanadischen Soldaten. Zu diesem Anlass trug sich am Sonnabend der kanadische Botschafter Stéphane Dion in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein.

„Dieser Besuch ist uns eine große Ehre und besondere Freude“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. Die beiden Männer hatten sich unter anderem über die politische Situation in beiden Ländern ausgetauscht und auch über die Deutsch-Kanadische Gesellschaft gesprochen.

Austausch mit Kanada

Entstanden ist der Verein in Hannover, weil nach dem Krieg viele kanadische Besatzungssoldaten hier stationiert waren, sagt DKG-Vorstandsmitglied Bernd Brummermann. Heutzutage sei die Landeshauptstadt nicht mehr das Zentrum, die Mehrzahl der rund 1000 Mitglieder finde sich im Rheinland, in Berlin und in München, ergänzt die niedersächsische Regionalleiterin Yyonne Gutenberger.

Die DKG bemüht sich um Kontakte zu Kanada in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Kern ist seit 1965 aber ein Work-and-Travel-Programm, bei dem jährlich bis zu 40 junge Männer und Frauen nach Kanada geschickt werden. Anders als viele kommerzielle Anbieter in dem Bereich, „bieten wir das Rundum-Sorglos-Paket“, wirbt Brummermann für die DKG. So kümmere man sich nicht nur um Formalien, sondern auch um den ersten Job. Zwischen drei Monaten und einem Jahr können 18- bis 35-Jährige in Kanada verbringen und in der Zeit dort auch arbeiten.

Von Heiko Randermann