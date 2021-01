Hannover

Der Kellerraum ist schlicht eingerichtet. Schmucklose Tische stehen auf dem gefliesten Fußboden, nebenan liegen Matratzen und Decken auf der Erde. Für Daniel aber ist es ein Segen, dass es diesen Keller gibt. „Wenn man die ganze Nacht durch die Gegend läuft, ist es gut, dass man sich hier tagsüber hinlegen kann und einen warmen Kaffee bekommt“, sagt der junge Mann, der auf der Straße lebt und sogar im Winter draußen schläft.

Die katholische Kirche hat diese neue Wärmestube für Obdachlose gewissermaßen in ihrer eigenen Zentrale eingerichtet – in der Propstei direkt neben der Basilika St. Clemens in Hannover. Tagsüber können Bedürftige sich hier aufwärmen und ausruhen, sie bekommen Getränke und Brötchen. Sechs Sitzplätze und vier Schlafstätten gibt es im Untergeschoss der Propstei in der Calenberger Neustadt. Früher war hier die Ökumenische Essensausgabe für Obdachlose untergebracht, inzwischen ist diese wegen des großen Andrangs in die nahen Räume der Reformierten Kirche umgezogen.

Corona trifft Obdachlose hart

„Die Not liegt in Hannover buchstäblich auf der Straße“, sagt Propst Christian Wirz. Obdachlose sollen in der Wärmestube auch einen Platz zum Reden finden. „Wir wollen ihnen einen geschützten Ort bieten, an dem sie Pause machen können von der Straße“, sagt Hannovers oberster Katholik. Er selbst wohnt in dem Gebäude. „Über die ungewohnte Gesellschaft freue ich mich“, sagt er.

„Wir wollen Obdachlosen einen Platz bieten, an dem sie Pause machen können von der Straße“: Propst Christian Wirz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Obdachlose trifft die Pandemie besonders hart. „Wegen Corona gibt es überall zu wenige Plätze“, sagt Daniel, der seit anderthalb Jahren in Hannover lebt. Kaufhäuser, in denen er sich sonst aufwärmen könnte, sind geschlossen. Der Mecki-Laden am Raschplatz ist derzeit nicht zugänglich, und auch im Tagestreff der Caritas nahe der Clemenskirche dürfen sich statt 48 momentan nur 14 Personen aufhalten. „Es ist grausam, wenn wir drei Viertel der Menschen nicht einlassen können“, sagt Ramona Pold, Sozialarbeiterin der Caritas.

„Verelendung in der Innenstadt hat massiv zugenommen“

Die Lage der Obdachlosen hat sich nach ihren Beobachtungen dramatisch verschlechtert. „Die Verelendung in der Innenstadt hat massiv zugenommen“, sagt Pold. Das kalte Wetter erschwere die Situation der Betroffenen zusätzlich. „Im Winter merkt man, dass die Verzweiflung immer größer wird“, sagt die Sozialarbeiterin. „Dann wird um die warmen Plätze gerungen, es kommt zu Konflikten zwischen den übermüdeten Menschen.“ In Obdachlosenunterkünften wollen viele von ihnen nicht übernachten. „Dort bin ich schon bestohlen worden“, sagt auch Daniel.

„Die Arbeit macht Spaß“: Andrea Weinhold hilft ehrenamtlich in der Wärmestube. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hilfsbereitschaft ist groß

Die Wärmestube soll helfen, die Not zu lindern. Getragen wird das Projekt vom Caritas-Verband und mehreren katholischen Gemeinden. Die Wagenersche Stiftung steuerte eine Spülmaschine bei, die St.-Ursula-Schule die Matratzen. Binnen kürzester Zeit hat sich ein gutes Dutzend Ehrenamtliche gefunden, die Kuchen backen, Kaffee kochen und für Gespräche bereitstehen. Die Bereitschaft, Obdachlosen zu helfen, ist auch in Corona-Zeiten groß.

Andrea Weinhold ist eine der Helferinnen in der Wärmestube. „Mir geht es gut, da kann ich etwas abgeben“, sagt die 47-Jährige. Einmal in der Woche schmiert sie hier nun Brötchen und spricht mit Menschen, die in der Propstei Schutz und Wärme suchen. „Die Arbeit macht Spaß“, sagt sie. Das Projekt sei zunächst bis Ende April befristet, sagt Sozialarbeiterin Pold. „Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Die Wärmestube St. Clemens, Platz an der Basilika 2, ist montags von 8.30 bis 13 Uhr, dienstags von 13 bis 16 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Spenden sind möglich an die Basilika St. Clemens, DKM Bank, IBAN: DE73 4006 0265 0037 0327 01, Stichwort: Tagestreffpunkt für Obdachlose.

Von Simon Benne