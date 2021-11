Goslar/Hannover

Es klang wie ein Schuldbekenntnis: „Die katholische Kirche hat sich schwer getan mit der Demokratie“, gestand der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zerknirscht – und erklärte, dass der Vatikan demokratisch gesonnene Priester in der Vergangenheit oft geschurigelt habe. Ein fulminanter Auftakt bei der hochkarätig besetzten Diskussionsrunde über Demokratie und Kirche, zu der die Katholische Akademie des Bistums jetzt ins hannoversche Lokal „Cavallo“ eingeladen hatte.

Die Debatte, bei der pandemiebedingt nur gut 100 Menschen dabei sein konnten, war eine Art Auftaktveranstaltung: Die Katholische Akademie wird im kommenden Jahr ihren Sitz nach Hannover verlegen. Bislang war die Institution im St.-Jakobus-Haus in Goslar untergebracht. Vor einem Jahr hatte das Bistum – zur Empörung vieler Kirchenmitglieder – dann die Schließung von drei Bildungshäusern verfügt, darunter war auch das Jakobus-Haus.

Sie leitet die Katholische Akademie: Ruth Bendels bei der Auftaktveranstaltung im „Cavallo“. Quelle: Ilona Hottmann

Sitz im Tagungshaus bei der Basilika St. Clemens

Die Akademie, die sechs Referentinnen und Referenten beschäftigt, soll ihren Sitz im Tagungshaus bei der Basilika St. Clemens haben. „Die Räumlichkeiten sind für uns dort ideal“, sagt Akademiedirektorin Ruth Bendels. Die Einrichtung soll auch die Aufgaben des Katholischen Forums übernehmen, das bislang in der Gerberstraße saß, und gesellschaftliche Akteure miteinander ins Gespräch bringen.

Das ebenfalls vom Bistum getragene Forschungsinstitut für Philosophie Hannover (FIPH) bleibt autark. Neben populären Vorträgen wird die Akademie auch Seminare und Workshops zur politischen Bildung anbieten. „Kirche muss an einer demokratischen Gesellschaft interessiert sein – diese wollen wir mitgestalten“, sagt Bendels.

„Weltliche Macht ist keine allmächtige Macht“: Schriftstellerin Helge Schubert. Quelle: Ilona Hottmann

Da passte es, dass die Schriftstellerein Helga Schubert im „Cavallo“ daran erinnerte, wie sehr die Kirchen in der DDR ein Schutz- und Freiraum gewesen waren: „In einer Diktatur ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass die weltliche Macht keine allmächtige Macht ist“, sagte die bekennende Protestantin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin.

„In der Demokratie sagt keiner, dass er im Besitz der Wahrheit ist“: Rainer Eppelmann im „Cavallo“. Quelle: Ilona Hottmann

Der Pfarrer und frühere DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann brachte auf den Punkt, was die Demokratie von einer totalitären Diktatur unterscheidet: „Da sagt keiner, dass er im Besitz der Wahrheit ist.“ Hier hätte Moderatorin Claudia Christophersen den Bogen schlagen können zum Demokratiedefizit der katholischen Kirche, die ja durchaus gewisse Wahrheitsansprüche erhebt – und in der viele Gläubige auf mehr Mitbestimmung pochen.

Stattdessen mäanderte die Debatte ziellos von den Blues-Gottesdiensten der Oppositionellen in der DDR (Eppelmann: „Det war für die wie ne Befreijung“) zu sexualisierter Gewalt, und dann weiter zum Umgang mit älteren Menschen, zur Imam-Ausbildung und zum schulischen Religionsunterricht.

„Politik braucht kritische Begleitung durch Kirche“: Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Quelle: Ilona Hottmann

Kultusminister Grant Hendrik Tonne, der für den verhinderten Ministerpräsidenten eingesprungen war, sagte was Nettes über Religion („Politik braucht kritische Begleitung durch Kirche“) und monierte nur ganz behutsam, dass die katholische Kirche in Sachen Gleichberechtigung und Sexualmoral wohl doch noch einiges zu tun habe. Bischof Wilmer forderte grundlegende Reformen in der Kirche, die sich ihrerseits gesellschaftlich einbringen müsse: „Unpolitisch sein ist Verrat am Evangelium“, sagte er.

Ansonsten waren sich in der zerfaserten Debatte am Ende alle irgendwie einig, dass alle irgendwie für die Menschen und für die Schwachen da sein müssen. Ein bisschen mehr Streit hätte die Demokratie an diesem Abend ganz gut vertragen können.

Von Simon Benne