Hannover

In dem Ort, in dem meine Großmutter lebte, gab es zwei Schlachter. Einen guten und einen schlechten. Meine Großmutter kaufte prinzipiell nur bei dem schlechten Schlachter ein. „Weil der von unserer Fakultät ist“, wie sie sagte. Der schlechte Schlachter war katholisch, wie sie. Wie wir. Einer von uns.

Religiöse Minderheiten sind oft intelligenter als die Mehrheit. Sie müssen ständig reflektieren und rechtfertigen, was sie tun, weil dieses ja nicht selbstverständlich ist. Bei allem, was sie machen, beobachten sie sich gleichzeitig auch selbst von außen.

Mit Ministranten und Monstranz: Fronleichnamsprozession in Hannover 2011. Quelle: Michael Thomas

Wenn ich als Kind bei der Fronleichnamsprozession Blumen streuend durch die Straßen von Laatzen ging, immer vor der Monstranz her, war mir zugleich klar, dass meine evangelischen Schulfreunde am Straßenrand standen und ich ihnen später erklären musste, was ich da tat. Minderheiten sind sich ihrer selbst bewusst. Das ist ein Vorteil.

Wenn Gewissheiten ins Rutschen geraten: Simon Benne, HAZ-Redakteur und Katholik, in der hannoverschen Basilika St. Clemens. Quelle: Schaarschmidt

Der Nachteil ist, dass sie dafür beim schlechteren Schlachter einkaufen müssen. Denn Minderheiten – wie wir praktizierenden Katholiken in Hannover – bezahlen für ihren naturgemäß großen Zusammenhalt manchmal einen hohen Preis. Wenn man sie kritisiert, schließen sie die Reihen gegenüber den anderen. Je heftiger die Angriffe der Mehrheit gegen sie sind, umso dichter. Sie bilden eine Wagenburg, in der sie sich gegenseitig bestätigen, dass sie trotz allem recht haben. Manchmal erblinden sie dabei.

Katholisches Leben in Hannover: Eine Fronleichnamsprozession an den Nanas im Jahr 2014. Quelle: Michael Thomas

Kirche als geschlossene Wagenburg

Der katholischen Kirche konnte seit Jahrzehnten jeder Depp gefahrlos alles erdenklich Schlechte nachsagen. Er hatte immer den Segen der Mehrheit. Wenn in einem Krimi ein Priester auftaucht, kann man fest davon ausgehen, dass er der Mörder ist. In der Hackordnung der Glaubensgemeinschaften stehen wir schon lange eher im unteren Mittelfeld. Entsprechend geschlossen war die Wagenburg. Vielleicht ist es mir auch deshalb lange so schwer gefallen zu erkennen, dass bei uns tatsächlich etwas Grundsätzliches nicht stimmt.

„Sprungbereite Feindseligkeit“: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. 2014 bei einer Messe im Petersdom in Rom. Quelle: epd/Cristian Gennari

Eine „sprungbereite Feindseligkeit“ attestierte Papst Benedikt vor Jahren einmal dem Rest der Welt gegenüber der katholischen Kirche. Ich sah das damals wie er. Jetzt spielt dieser Papst wieder eine Schlüsselrolle für mich – allerdings bei der demütigenden Erkenntnis, dass die vermeintlichen Feinde mit vielem einfach recht hatten.

Ich selbst habe nach einer Phase jugendlichen Opponierens mit Mitte zwanzig zurück in den Schoß der Kirche gefunden. Dabei spielte Benedikt, damals noch Joseph Ratzinger, eine wichtige Rolle. Nicht, dass ich all seine konservativen Ansichten geteilt hätte, aber seine brillante „Einführung in das Christentum“ zu lesen war ein intellektueller Genuss. Als just dieser Joseph Ratzinger dann Papst wurde (und wir mit ihm), als die Massen ihn bei seinem Besuch in Köln 2005 feierten, war das ein triumphales Erlebnis.

Wir waren Papst: Benedikt XVI. bei seinem Deutschland-Besuch 2011. Quelle: imago stock&people

Jetzt muss ich erkennen, dass die Brücke, über die ich damals gegangen bin, sehr brüchig war. Mehr noch: Ich weiß nicht einmal mehr genau, wohin sie mich eigentlich geführt hat.

Mich und viele andere Gläubige trifft diese Erkenntnis ins Mark: Unsere katholische Kirche ist moralisch bankrott. Wäre sie eine Firma, müsste sie jetzt Insolvenz anmelden. Sie ist nach vielen Skandalen und Verbrechen am tiefsten Tiefpunkt seit der Reformationszeit angekommen. Das Münchener Missbrauchsgutachten hat nun auch ihre letzte Bastion geschleift, den Vatikan.

Ein Papst hat versagt

Ausgerechnet der hochgebildete Professor Ratzinger, einer der größten Gelehrten unserer Zeit, redet mit armseligen Argumenten sexuellen Missbrauch schön. Ausgerechnet der Mann, der immer auf eine vom Zeitgeist unabhängige Moral pochte, hat moralisch so kläglich versagt im Umgang mit eindeutigen Verbrechen. Ausgerechnet das langjährige Oberhaupt jener Kirche, die lehrt, dass Schuld echte Vergebung finden kann durch Reue und Buße, scheut ein klares Mea Culpa. Die Selbstdemontage dieses alten Mannes ist ein Mitleid erregendes Schauspiel.

Trauriges Schauspiel: Der emeritierte Papst Benedikt, hier im Juni 2020 beim Besuch seines schwer kranken Bruders in Bayern, hat als moralische Instanz versagt. Quelle: Daniel Karmann

Ich weiß, dass viele katholische Gläubige dieses innerlich so aufgewühlt verfolgen wie ich. So ähnlich muss es sich anfühlen, von einem geliebten Menschen betrogen zu werden. Man empfindet eine Mischung aus Demütigung und Scham, Enttäuschung und Empörung; man fühlt sich schlecht, obwohl man weiß, dass sich eigentlich die andere Seite schlecht fühlen müsste. Man steht selbst mit am Pranger.

Nichtgläubigen ist kaum verständlich zu machen, welche Gewissheiten da ins Rutschen geraten. Man kann ihnen kaum erklären, wie das ist: Gottvater und Mutter Kirche waren bislang zwei liebe, unsichtbare Familienmitglieder, die immer mit an der Kaffeetafel gesessen haben. Und jetzt werden der Kirche ganz ungeheuerliche Dinge nachgewiesen.

Protest gegen die Kirche: Aktion von Betroffeneninitiativen in München bei der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens. Quelle: Matthias Balk/epd

Viel stärker noch als die evangelische Kirche ist ja die katholische ihrem Selbstverständnis nach ein Stück erlöste Welt. Eine Gemeinschaft der Heiligen. Sie ist, theologisch gesprochen, selbst der Leib Christi. Keine schnöde Verwaltungsorganisation, die man eben braucht, damit jemand dem Küster rechtzeitig das Gehalt überweist und die Sanierung des Kirchendaches fristgerecht in Auftrag gegeben wird. Das macht einen Teil ihrer Faszination aus. Weil das so ist, gerät mit ihrem Ruf aber auch gleich ein ganzes Glaubensgebäude ins Wanken.

Eine kirchliche Kernschmelze

Mittlerweile kehren auch tief gläubige Menschen der Kirche den Rücken. Diese erlebt eine Kernschmelze. Wenn in der Vergangenheit Studien vorhersagten, dass die Kirchen bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren würden, ging ich bisher fest davon aus, dass mein Platz selbstverständlich beim zusammengeschrumpften Rest sein würde. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher.

„Habe ich die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt?“ HAZ-Redakteur Simon Benne in der Basilika St. Clemens in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Inzwischen treibt mich eine quälende, sehr existenzielle Frage um: Habe ich die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt? Ein verdorbenes System unterstützt, durch Kirchensteuer und persönliches Engagement? Zeit für eine gut katholische Gewissenserforschung.

Als praktizierender Katholik nahm ich es hin, dass einige der besten jungen Priester in meinem Bekanntenkreis von der Fahne gehen mussten, nur weil sie sich verliebt hatten. Ich nahm es hin, dass ein Paar nicht getraut wurde, weil einer der Partner geschieden war. Ich tat die vielen Missbrauchsskandale zu lange als bedauerliche Einzelfälle ab und wollte nicht wahrhaben, dass ihre unbarmherzige Vertuschung System hatte.

Ein Ort des Glaubens: Die Basilika St. Clemens ist Hannovers katholische Hauptkirche. Quelle: Ilona Hottmann

Das Unbehagen wuchs eher schleichend. Aber es wuchs. Man muss ja kein Gendersternchen-Enthusiast sein, um zu sehen, dass die grundsätzliche und ganz offizielle Benachteiligung von Frauen zum Himmel schreit. Oder dass es keine vernünftige theologische Begründung dafür gibt, dem homosexuellen Paar von nebenan den Segen zu verweigern. So etwas ist Anmaßung. Nicht Gottesfurcht, sondern Selbstermächtigung.

Meine Zweifel sind gewachsen

Lange nahm ich diese Missstände in Kauf. Sich an ihnen zu reiben erschien mir kleinkariert gegenüber dem alles überstrahlenden Mysterium des Glaubens und der Hoffnung, dass die Liebe den Tod überwunden hat. Inzwischen zweifle ich daran, dass es richtig war, das eine gegen das andere abzuwägen.

Ein Gesamtkunstwerk: Gottesdienst im Kölner Dom 2014. Quelle: Hanno Gutmann/epd

Für mich war die katholische Kirche immer ein Gesamtkunstwerk, trefflich gefügt aus uralten Weisheitslehren und wunderbarer Musik, aus Sinnlichkeit und Geist und guten Taten und Architektur, aus Philosophie und dem Bier auf dem Kirchhof beim Pfarrfest. Zu ihren Insignien gehören Heiligenbilder und -legenden, der Rosenkranz und die Messdiener, der Sankt-Martins-Umzug und die Kniebeuge vor dem Tabernakel, jenem kleinen Schrank am Altar, in dem Gott seinen Platz mitten in dieser Welt hat.

Ob man all das mag, vom Ave Maria bis zum Bekreuzigen mit Weihwasser, ist auch eine ästhetische Frage. Aber belanglos ist es nicht. Das alles sind keine Äußerlichkeiten. Das ist die Sprache, in der ich mit meinem Gott spreche. Ich habe keine andere. Das ist auch der erste Grund, warum ich der Kirche nicht einfach den Rücken kehren kann. Ich habe meine spirituelle Heimat in dieser Kirche, nirgendwo sonst.

Spirituelle Heimat vieler Menschen: Blick in der hannoversche Basilika St. Clemens. Quelle: Samantha Franson

Meine Liebe zu ihr ist ziemlich erkaltet. Und trotzdem: Ich könnte nicht aus der katholischen Kirche austreten, ohne aus mir selbst auszutreten. Ich werde es nicht verlernen können, den Geruch von Weihrauch zu lieben und das Kerzenmeer in der Osternacht. Das „Großer Gott, wir loben dich“ am Ende von Festgottesdiensten wird für mich immer ein Moment von majestätischer Erhabenheit sein.

Glaube kann frei machen

Ich spüre dabei eine Ahnung davon, dass es etwas gibt, dass größer ist als wir Menschen. Dieses Gefühl macht den, der glaubt, sehr klein und zugleich sehr groß. Es relativiert alle Mächte dieser Welt, übrigens auch die Macht von Päpsten und Bischöfen. Der Glaube kann trotz allem immer noch ein Garant von Freiheit sein. Darauf will ich nicht verzichten.

Wachsende Zweifel: Deutschlands Kirchen leeren sich. Quelle: Jens Schulze

Meine Loyalität zum Bodenpersonal hat inzwischen allerdings klare Grenzen, mein Vertrauen ist erschüttert. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir beide wieder zusammenfinden können, die katholische Weltkirche mit ihren 1,3 Milliarden Mitgliedern und ich: Die Kirche muss sich ändern. Das wird sie aber nicht, wenn alle weggehen, die so denken wie ich. Dann wird sie ein sektiererischer Haufen, in dem Fundamentalisten sich alles unter den Nagel reißen können, was mir heilig ist. Dies ist der zweite Grund, weshalb ich bleibe, zumindest vorerst noch und unter Schmerzen.

Mut macht mir, dass wir längst die Mehrheit stellen. Mittlerweile sogar vermutlich bis in die Reihen der deutschen Bischöfe hinein. In meiner Heimatgemeinde haben Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat kürzlich über die Erklärung „Segen für diese Welt beraten“ beraten, die Rechte für homosexuelle Paare einfordert. Beide Gremien haben zugestimmt, wohlgemerkt ohne eine einzige Gegenstimme.

Eine Weltkirche im Kleinen

Meine Gemeinde ist der dritte Grund, warum ich nicht austrete. Die Basis ist ganz anders als die Kirche, über die ich in der Zeitung lese und schreibe. Dort lernen Kinder, dass es gut ist, als Sternsinger Menschen in armen Ländern zu unterstützen. Sonntags sitzen dort wertkonservative Rentner neben jungen Flüchtlingen aus dem Irak. Die Ägypterin sitzt zwischen der polnischen Familie und den Italienern. Eine Weltkirche im Kleinen. Unsere Messfeier ist ja überall dieselbe, von Baden-Baden bis Bora-Bora. Es gibt etwas, das die Gläubigen über alle Grenzen von Sprache, Nation und sozialer Stellung hinweg verbindet. Wo findet man das sonst noch, außer im Fußballstadion?

Eine eigene Ästhetik: Ein katholischer Gottesdienst in einer Münchener Kirche. Quelle: Jens Schulze/epd

Mein vierter Grund zu bleiben liegt in der Kirchengeschichte. Diese ist nämlich reich an Häutungen. Oft waren es gerade die anfangs Verfemten, jene von der Amtskirche skeptisch Beäugten, die sich später als Heilige und Erneuerer entpuppten. Franz von Assisi, Katharina von Siena, Friedrich Spee – lang ist die Liste all derer, die revolutionäre Wege gingen und am Ende die abgewirtschaftete Kirche neu und besser erstehen ließen.

„Meine Loyalität zum Bodenpersonal hat inzwischen klare Grenzen“: HAZ-Redakteur und Katholik Simon Benne. Quelle: Samantha Franson

Ich habe mich nach heftigem Hadern entschieden, erst einmal an Bord zu bleiben. Aber eine dauerhafte Gewähr für meine Mitgliedschaft kann ich nicht mehr übernehmen. Dafür ist der Riss inzwischen zu groß. Unbefangen kann ich meiner Kirche nicht mehr begegnen. Ins vermeintliche Paradies führt kein Weg zurück. Vielleicht ist das aber auch ganz gut so. Denn so wie bisher können wir nicht weitermachen. Diese Erkenntnis ist kein Verrat. Sie ist der einzige Ausweg, wenn die Kirche eine Zukunft haben soll.

Von Simon Benne