Hannover/Hildesheim

Das Singen ist in evangelischen Gottesdiensten grundsätzlich wieder erlaubt. Doch während in Konzerthallen oder Stadien längst wieder Massen von Menschen zusammenkommen, dürfen sich in Kirchen meist nur deutlich weniger Gläubige versammeln, als Platz hätten.

Der Grund: Die evangelische Landeskirche Hannovers empfiehlt ihren Gemeinden, Gottesdienste auch für Ungeimpfte offen zu halten – also nicht auf eine 2-G- oder 3-G-Regelung auszuweichen. „Es gelten Abstandsregeln, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Stefan Riepe, Eventmanager der Landeskirche. Der Nachteil: Je nach Kirchengröße ist die Zahl der Plätze dadurch begrenzt.

In einzelnen Gemeinden regt sich Widerstand gegen dieses Modell – zumal bei der derzeit üblichen Praxis teils Gläubige wegen der Platzbegrenzung abgewiesen werden. „Die Regelung der Landeskirche verstehe ich nicht“, sagt ein Pastor aus Hannover: „Sie nimmt Rücksicht auf die Falschen – nämlich auf jene, die sich nicht impfen lassen wollen.“ Es gibt nur wenige Ausnahmen wie jüngst beim Festgottesdienst zum 75-jährigen Bestehen Niedersachsens, der unter 2-G-Bedingungen über die Bühne ging.

Gemeinde testet am Eingang

Dabei lässt die Corona-Verordnung des Landes bei Gottesdiensten relativ viele Freiheiten. Einige Gemeinden erproben bereits modifizierte Modelle. In St. Martin in Hannover-Anderten beispielsweise feiert man Gottesdienste unter 3-G-Bedingungen. Ungeimpfte können sich an der Kirchentür testen lassen. Dadurch hat die Gemeinde etwas mehr Flexibilität bei den Abständen. „Durch die Tests schützen wir jene, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel Kinder“, sagt Pastor Joachim Deutsch. Allerdings sei die Praxis auch mit einem hohen Aufwand verbunden.

Platzmangel: Ein Schild an Hannovers Marktkirche vom vergangenen Ostersonntag. Quelle: Katrin Kutter

Das katholische Bistum Hildesheim, zu dem auch Hannover gehört, will in den kommenden Tagen neue Leitlinien für die Feier von Gottesdiensten an die Pfarrgemeinden entsenden. Auch die Katholiken haben reguläre Gottesdienste bislang fast ausschließlich mit Abstandsgebot gefeiert und nicht nach 2-G- oder 3-G-Regeln. „Es gibt das Grundrecht auf Religionsausübung – auch deshalb wollen wir Ungeimpfte nicht von Gottesdiensten ausschließen“, sagt Bistumssprecher Volker Bauerfeld.

Bald vollere katholische Messen

Die neue Regelung sieht jedoch mehr Flexibilität vor: Wenn eine katholische Gemeinde beispielsweise mehrere Gottesdienste an einem Tag anbietet, soll es künftig möglich sein, dass einer davon nach 2-G- oder 3-G-Regeln zugänglich ist – also ohne abstandsbedingte Einlassobergrenze. „In größeren Kirchen könnten dann statt wie bisher einige Dutzend Menschen wieder mehrere Hundert Platz finden“, sagt Bauerfeld. Auch Taufen oder Hochzeiten seien dann wieder mit mehr Gästen möglich.

Im Blick auf die nahenden Weihnachtsgottesdienste halten sich die Kirchenvertreter noch zurück. „Wahrscheinlich wird es Mischformen geben“, sagt Riepe. So sei es denkbar, dass eine Gemeinde einen Gottesdienst unter 2-G-Bedingungen anbietet, wenn ein weiterer im Freien gefeiert wird. Bauerfeld wagt noch keine Prognose: „Wie wir Weihnachten feiern, hängt von der Infektionslage und den Corona-Verordnungen ab.“

