Er lächelt verlegen, wenn man ihn danach fragt. Der 13-jährige Mende hat im Mai die Raketenangriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel miterlebt. „Wir haben wirklich Angst gehabt“, sagt der Junge, der in der Stadt Cholon südlich von Tel Aviv lebt. „Unsere ganze Familie hat in einem Raum geschlafen – es war sehr gefährlich.“

Jetzt ist Mende mit rund 50 weiteren Kindern aus Israel nach Deutschland gekommen. Zur Erholung. Im jüdischen Gemeindezentrum Chabad, das seit drei Monaten sein Domizil im Bismarckbahnhof in der Südstadt hat, haben sie gerade gemeinsam gebetet. Jetzt packen die Kinder, die meist zwölf oder 13 Jahre alt sind, ihre Sachen für einen Ausflug in den Serengeti Park. Der Bus wartet schon.

„Viele haben Schweres durchgemacht“

Die jungen Israelis stammen aus verschiedenen Städten, in denen Raketen niedergingen. „Sie sind teils traumatisiert und machen Urlaub in Deutschland, um gedanklich Abstand zu gewinnen“, sagt Chabad-Rabbiner Levi Gottlib. Neben Stationen in Berlin, Hamburg und Frankfurt haben die Kinder und ihre Betreuer für einige Tage auch Hannover angesteuert und sich in einem Hotel in der City einquartiert. Gesponsert wird der Besuch von dem aus Odessa stammenden Manager Ruslan Goryukhin, der soziale Projekte und die orthodoxe Chabad-Bewegung unterstützt.

„Sie machen Urlaub in Deutschland, um gedanklich Abstand zu gewinnen“: Levi Gottlib (24), Rabbiner der Chabad-Gemeinde im Bismarckbahnhof. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Viele der Kinder haben Schweres durchgemacht. Sie mussten teils in Bunkern oder Kellern schlafen. Nie wussten sie, wann ein Raketenangriff kommt – das war sehr belastend für sie“, sagt Shterna Wolff. Sie leitet das „Haus Benjamin“ im Bismarckbahnhof, das nach ihrem verstorbenen Mann benannt ist, dem Rabbiner Benjamin Wolff.

Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen

Die jungen Gäste, die allesamt zum ersten Mal in Deutschland sind, haben unter anderem die Gedenkstätte Bergen-Belsen besucht. „Wir wollen ihnen aber auch zeigen, dass Deutschland heute nicht mehr nur das Land der Konzentrationslager ist“, sagt Shterna Wolff. So feierten die Kinder auch die Bar Mitzwa ihres 13-jährigen Sohnes Ari Wolff mit – die erste Feier dieser Art im neuen „Haus Benjamin“. Bei diesem Fest übernehmen jüdische Jungen feierlich religiöse Rechte und Pflichten; es wird oft mit der evangelischen Konfirmation verglichen.

Zum ersten Mal in Deutschland: Die Kinder aus Israel bei Gebeten im Chabad-Zentrum im Bismarckbahnhof. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Kinder sollen erfahren, dass jüdisches Leben hier möglich ist. Dass man sich mit der Kippa auf der Straße zeigen kann“, sagt Shterna Wolff. Dann packt sie weiter Lunchpakete – für einen Ausflugstag ohne Angst.

