Eigentlich hätte in diesem Sommer das große Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Region Hannover stattfinden sollen. Als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Großveranstaltung sind am heutigen Sonnabend mehrere Hundert Kinder und Jugendlichen aus den Feuerwehren in der Region in den Zoo Hannover gekommen.

Und der Feuerwehrnachwuchs hatte offensichtlich seinen Spaß: Wie zum Beispiel Hanno (neun Jahre) von den Feuerwehrfüchsen aus Neustadt-Nöpke. „Die Löwen sind am besten“, berichtet er. „Weil die so kräftig sind.“ Ganz ähnlich äußert sich auch Märthe, die in den nächsten Tagen neun wird: „Der männliche Löwe hat so eine tolle Mähne“, sagt das Mädchen mit den blonden Haaren. Aber auch die Erdmännchen sind bei den Kindern besonders gut angekommen. „Die sind wie meine Kaninchen“, meint Märthes Schwester Mia (sieben Jahre).

Keine Massenveranstaltung

Die drei Kinderfeuerwehrleute aus Nöpke gehören zu den rund 500 Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehren aus der Region Hannover, die in den Zoo gekommen sind. „Natürlich in Absprache mit dem Gesundheitsamt alles so, damit eine Ansteckungsgefahr vermieden werden kann“, berichtet Regionsjugendfeuerwehrwart Michael Homann. Jede Feuerwehr ist für sich angereist und hat im Zoo ein eigenes Zeitfenster gebucht.

Die Jugendfeuerwehren waren im Zoo corona-konform nur in kleinen Gruppen unterwegs. Ganz links im Bild: Regionsdezernentin Cora Hermenau. Quelle: Katrin Kutter

„Und alle sind nur in kleinen Gruppen im Zoo unterwegs“, berichtet Homann. Und trotzdem sei dieser Tag wie ein großes Familientreffen, meint er. „Wir sehen Leute, die wir wegen der Corona-Pandemie schon lange nicht mehr getroffen haben. Da kann man sich dann auf Abstand mal kurz unterhalten.“

„Gut für den Teamgeist“

Der Zoobesuch soll auch eine kleine Entschädigung dafür sein, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehren monatelang keine Angebote für Treffen machen konnten. „Seit den Sommerferien läuft unsere Arbeit wieder, aber nur in kleinen Gruppen“, berichtet Homann. Denn das Infektionsrisiko müsse möglichst minimiert werden. Anders als in Sportvereinen, bei denen bis zu 50 Menschen gleichzeitig aktiv sein dürfen, sind es bei der Feuerwehr nur zehn Leute.

Die Regionsdezernentin Cora Hermenau, zuständig unter anderem für die Feuerwehren und die Gesundheit, lobt am Sonnabend die Kinder- und Jugendarbeit der Feuerwehr. „Es ist wichtig, dass die Feuerwehr Nachwuchs hat und dass diese Arbeit am Leben gehalten wird“, betont sie. Denn die Wehren in den Städten und Dörfern seien auf Nachwuchs angewiesen. Im Übrigen bringe den Kindern und Jugendlichen die Zeit bei der Feuerwehr sehr viel für die persönliche Entwicklung. „Das schult Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein“, meint Hermenau.

Die Region hat den Zoobesuch gesponsert und den größten Teil des Eintrittspreises für die Kinder, Jugendlichen und deren Betreuer übernommen.

Von Mathias Klein