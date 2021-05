Frau Tschochner, der Regionsverwaltung Hannover zufolge sind enge Wohnverhältnisse ein signifikantes Kriterium für die Gefahr einer Corona-Infektion. Sie sind Kinderärztin, viele ihrer Patienten kommen aus dem Mühlenberger Canarisweg, einer Hochhaussiedlung, in der viele große Familien in kleinen Wohnungen leben. Wie sehen Sie das?

Es ist ganz klar unser Gefühl, dass Menschen in beengten Wohnverhältnissen in der dritten Welle der Pandemie massiv betroffen sind. Wir sehen das deutlich, seit es an den Schulen mit den Schnelltestungen losgegangen ist. Da hat ein Kind einen positiven Schnelltest und wir stellen plötzlich fest, dass große Familienverbünde – und -stränge auch mit der britischen Variante B.1.1.7 infiziert sind. Glücklicherweise haben wir in unserer Praxis noch keine ganz schweren Verläufe mitbekommen. Krankenhausaufenthalte schon, aber mehr nicht, auch unter Eltern und Großeltern nicht. Wir hatten auch noch kein Kind mit einem schweren Verlauf. Aber das Infektionsgeschehen ist jetzt ganz anders als in der ersten Welle.

Warum?

Die Stimmung unter unseren Patienten war in der ersten Welle von Angst und Verunsicherung geprägt. Es gab viel Aufklärungsbedarf. Aber wir haben damals kaum Kinder mit Corona-Infektionen gesehen. Wir hatten in der ersten und zweiten Welle kein einziges Kind unter 14, das Corona „einfach so“ hatte. Da waren immer zunächst die Eltern positiv. Aber jetzt haben es die Kinder „einfach so“, nicht über die Ansteckung von Erwachsenen, die Eltern sind zum Teil sogar negativ.

„Innerfamiliär können sich die Familien nicht separieren“

Wie schützen sich die Familien vor Ansteckung?

Viele Familien haben von Anfang an sehr genau nachgefragt, wie sie sich schützen müssen. Wir haben ihnen immer wieder erklärt, dass sozialer Abstand nötig ist. Das haben die meisten sehr gut verstanden. Die Kinder sind drinnen geblieben, nicht einmal mehr auf den Spielplatz gegangen. Aber innerfamiliär können die Familien sich nicht separieren. Wenn man in einer Drei-Zimmer-Wohnung zu sechst lebt, kann man nicht einen allein in ein Zimmer stecken. Und untereinander haben die Familien doch noch viele Kontakte – auch jetzt noch. Man schützt sich vor Fremden, geht nicht raus, aber die Oma, oder der Schwager oder der Cousin dürfen eben doch noch in die Wohnung kommen, der gehört dazu. Das ist im Moment aus meiner Sicht das große Problem, dass diese vielen Familienmitglieder sich jetzt alle gegenseitig anstecken. Manche Väter geraten außerdem auf der Arbeit unter Druck.

Wieso?

Am vorletzten Wochenende habe ich stundenlang herumtelefoniert. Da waren in einem Familienverbund wirklich alle Kinder, Cousins und Cousinen, Großeltern und die Mütter positiv. Die Väter hatten das Gefühl, sie müssen trotzdem zur Arbeit gehen. Das Problem: Der Arbeitgeber bestand darauf, dass er einen Beweis bekommt, dass die Kinder positiv sind, sonst müssten sie zur Arbeit kommen. Per Mail haben wir versucht, den Befund weiterzuleiten. Aber das geht eben nicht immer. Nicht alle haben E-Mails.

Sie haben das am Wochenende geklärt?

Ich melde mich bei den Familien, wenn die Befunde vom Labor da sind. Auch am Wochenende. Die Quarantäne-Anordnungen des Gesundheitsamtes kommen ja oft viel zu spät oder sind rein sprachlich schwer verständlich. Es ist schon merkwürdig: In der ersten und zweiten Welle haben sich die Leute zum Teil Sorgen gemacht, wenn das Kind einen Schnupfen hatte und alles getan, um Kontakte zu vermeiden. Jetzt geht die britische Variante um wie ein Lauffeuer. Jetzt ist es ernst. Aber jetzt sind manche Arbeitgeber offenbar so coronamüde, dass sie keine Quarantänen mehr zulassen wollen. Aber es gibt natürlich auch auf Sicherheit bedachte Arbeitgeber.

In der Hochhaussiedlung am Canarisweg leben rund 2000 Menschen - darunter sind viele Migranten. Quelle: Manuel Behrens

„Viele Kinder haben Angst um ihre Gesundheit“

Die Regionsverwaltung hat gerade eine Statistik veröffentlicht, die veranschaulicht, wie Kinder unter der Pandemie leiden. Wie zeigt sich das in Ihrer Praxis, in der es viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien gibt?

Sehr auffällig ist eine vermehrte Traurigkeit – bis hin zu depressiven Verstimmungen. Viele Kinder können sich nicht mehr motivieren, etwas für die Schule zu tun, sie haben Angst um ihre Gesundheit, sie fragen sich sehr ernsthaft, wie das mit ihrem Leben weitergeht, sind tieftraurig. Das hören wir jeden Tag. Das ist manchmal schon sehr bedrückend.

Nennen Sie uns ein Beispiel?

Neulich war ein Mädchen da, 14, das sich wie eingemauert in Beton fühlt. Es liegt den ganzen Tag antriebslos auf dem Sofa und schafft es nicht, den Berg an Aufgaben abzuarbeiten, der da im Homeschooling wartet. Ein zwölfjähriges Mädchen schildert, wie groß die Angst ist, dass es alle Freunde verloren hat, weil es sie ja nicht mehr sieht. Eine 16-Jährige fühlt sich ähnlich einsam, dazu rutschen die Schulleistungen in den Keller, sie wird so depressiv, dass sie stationär in der Psychiatrie aufgenommen werden muss. Ein Drama sind die Wartezeiten bei Psychotherapieplätzen für Kinder aus armen Familien. Die Lister Mutter organisiert mit vielen Anrufen möglicherweise noch einen Platz, die Mutter aus dem Canarisweg schafft das nicht. Schlimm ist aber auch: Es sind meist nicht die Jugendlichen, die so traurig sind, sondern schon 10, 11-, 12-jährige Kinder.

Erleben Sie auch, dass Kindern Corona Angst macht?

Ja, auch extrem. Ich habe einen elfjährigen Patienten, einen Jungen, der solche Angst hat, sich in der Schule mit Corona anzustecken, dass ein Schulbesuch nicht möglich ist. Viele Familien hier nehmen die Desinfektion sehr ernst. Ein elfjähriges Mädchen mit ausgeprägter Angst vor Corona trägt Handschuhe. Die Hände sind wund und offen vom vielen Händewaschen.

„Kinder entwickeln ihren Wortschatz nicht mehr weiter“

Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund haben Sie in ihrer Praxis? Wie wirken sich Sprachprobleme aus?

Ich schätze, wir haben 75 bis 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Wir haben viele kurdische Familien, aus Syrien, aus der Türkei, aus dem Irak, dazu Jesiden, viele syrische Flüchtlinge, Familien aus ganz Afrika. Viele Kinder wachsen zwei-, dreisprachig auf, sprechen zum Beispiel arabisch und kurdisch, weil die Eltern aus verschiedenen Ländern kommen. Dazu kommt Deutsch. Allein mit diesem Sprachmix klar zu kommen, ist nicht ganz einfach.

Wie wirken sich Sprachprobleme in der Corona-Pandemie aus?

Schon normalerweise liegt der Prozentsatz der Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten bei uns sicher bei mehr als 20 Prozent. Jetzt sehen wir mit großer Sorge, dass er höher wird. Viele Kinder am Canarisweg gehen seit Wochen, seit Monaten, nicht mehr in den Kindergarten, weil die Mütter zu Hause sind – und sie keine Notbetreuung bekommen. Dreijährige, die im Kindergarten gerade erst angefangen haben, Deutsch zu lernen, können kein Wort Deutsch mehr. Ältere, die schon in der Schule waren, entwickeln ihren Wortschatz nicht mehr weiter, weil das tägliche Deutschsprechen wegfällt.

Sind die Schulängste mancher Kinder mit Migrationshintergrund größer, weil sie wissen, dass ihre Eltern nicht helfen können?

Bei manchen älteren Kindern sicherlich. Die spüren, dass sie allein mit ihren Problemen fertig werden müssen. Wir haben Kinder aus der vierten Klasse hier, die genau merken, dass sie langsam den Anschluss verlieren und erzählen, dass sie nicht wissen, wie es mit der Schule weitergehen soll. Eltern sind besorgt, sie merken, dass die Kinder viele Aufgaben unvollständig oder gar nicht abgeben und können nicht helfen. Es gibt Eltern, die sehr deutlich formulieren, dass sie ihren Kindern einfach nicht helfen können.

Das ist Irina Tschochner Die Kinderärztin Irina Tschochner ist Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und Neonatologin. Die 47-Jährige ist in Heidelberg geboren und lebt seit 1981 mit Unterbrechungen in Hannover. Sie hat an der Medizinischen Hochschule Hannover studiert und vor der Übernahme ihrer Praxis Anfang 2017 lange im Kinderkrankenhaus Auf der Bult als Neonatologin gearbeitet.

Wie sieht es mit der Motorik aus?

Das ist ein Riesenunterschied zur Zeit vor Corona. Die Kinder sind viel mehr drinnen – aus Angst vor Corona. Dazu ist bei manchen der Tag-Nacht-Rhythmus weg. Sie daddeln nachts, schlafen tagsüber. Eine Kultur des Spazierengehens oder der Ausflüge am Wochenende – so etwas gibt es in diesen Familien nicht. Wir merken erhebliche Defizite beim Einbeinstand, Treppenlaufen, Stehen auf den Zehenspitzen. Viele Kinder können einen Ball nicht richtig werfen und nicht richtig fangen. Dazu kommt zum Teil erhebliches Übergewicht, Zunahmen von bis zu zehn, 15 Kilo. Zur ungeübten Motorik kommt Unbeweglichkeit wegen Gewichtszunahme. Die meisten Jungs spielen nicht einmal mehr draußen Fußball: Sie werden dick.

„Es müsste noch viel mehr Anstrengungen für die Kinder geben“

Was müsste man tun, um den betroffenen Kindern zu helfen?

Es müsste noch viel mehr Anstrengungen geben, sie schnellstmöglich in den Kindergarten oder in die Schule zu bekommen – im Wechselunterricht eben auch in den Wochen, in denen sie nicht dran sind. Und in der Kita auch, wenn die Mutter zu Hause ist. Wir machen uns hier wirklich große Sorgen, was aus ihnen wird.

