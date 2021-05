Hannover

Die Kinos sind weiterhin geschlossen. Doch für Filmbegeisterte bieten sich in Hannover immer mehr Alternativen zu den großen Streamingplattformen wie Netflix und Amazon. Das kleine Kino Lodderbast etwa bietet schon länger online Filmvorführungen an, nun geht auch das Kino im Künstlerhaus (Koki) mit einer eigenen Video-on-Demand-Plattform an den Start. Das „KokiZwei“ soll nicht nur ausgewählte Filme, sondern auch Interviews, Filmkritiken und Bonusmaterialien bieten.

Ungefähr zehn Filme sind auf der Plattform für etwa einen Monat abrufbar, sagt Kinoleiter Ralf Knobloch-Ziegan. Das Onlineprogramm knüpft dabei auch an Filmreihen an, die vor dem Lockdown gestartet sind. So konnte das Koki die Reihe „Sushikino“ pandemiebedingt nicht mehr zu Ende bringen und zeigt daher noch einmal den Film „Like Father, like Son“ des Regisseurs Hirokazu Kore-eda, der mit seinem einfühlsamen Meisterwerk „Shoplifters“ bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewann.

Eine Ergänzung zum Kino

Das „KokiZwei“ versteht sich ausdrücklich als Ergänzung zum gemeinsamen Filmerlebnis im Kino vor Ort. Daneben soll es ein Ersatzprogramm während des Lockdowns liefern und einen Kanal schaffen, um auch andere Besuchergruppen für das Kino zu begeistern. Über Social Media will das Koki dazu Menschen ansprechen, die Filme eher im Internet schauen und nur selten ins Kino gehen.

Die Streamingplattform basiert auf dem Projekt Cinemalovers, einer Kooperation von kommunalen Kinos und Programmkinos, dem Bundesverband Kommunale Filmarbeit und dem Hauptverband Cinephilie.

Das ganze Programm vom „KokiZwei“ im Überblick:

„Like Father, like Son“ (Japan 2013) – Regie: Hirokazu Kore-eda

„Pieta“ (Südkorea 2012) – Regie: Kim Ki-duk

„Das merkwürdige Kätzchen“ (Deutschland 2013) – Regie: Ramon Zürcher

„Ein Fisch der auf dem Rücken schwimmt“ (Deutschland 2020) mit Filmgespräch – Regie: Eliza Petkova

„What You Gonna Do When the World’s on Fire“ (Frankreich, Italien, Vereinigte Staaten 2019) – Regie: Roberto Minervini

„Jahrgang 45“ (Deutschland 1966)– Regie: Jürgen Böttcher

„Der zweite Anschlag“ (Deutschland 2018)– Regie: Mala Reinhardt

„Félicité“ (Belgien, Kongo-Kinshasa, Frankreich, Deutschland, Libanon, Senegal 2017) – Regie: Alain Gomis

„Birds of Passage: Das grüne Gold der Wayuu“ (Kolumbien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Schweiz 2018) – Regie: Ciro Guerra, Cristina Gallego

„Delphine et Carole, insoumuses“ (Frankreich 2019) – Regie: Callisto McNulty mit Filmgespräch mit Erika und Ulrich Gregor

Lesen Sie auch: Warum schaffen Künstler Kunst? Filmemacher Milan Skrobanek stellt Fragen

Die Filme sind auf der Website des KokiZwei abrufbar.

Ein Halbjahres-Abo kostet 2,50 Euro pro Monat. Im jährlichen Förderbeitrag von zurzeit 60 Euro ist der Zugang zum „KokiZwei“ enthalten, dazu erhalten Besucher und Besucherinnen freien Eintritt zu ausgewählten Filmen und Veranstaltungen im Kino und auf Wunsch das Monatsprogramm per Post. Die Abonnements können über die Website des „KokiZwei“ per E-Mail gebucht werden.

Von Alina Stillahn