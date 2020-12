Hannover

Ein bewaffneter Räuber ist am Sonntag, 27. Dezember, kurz nach Mitternacht damit gescheitert, einen Kiosk in Hannover-Linden zu überfallen. Obwohl der Unbekannte den Angestellten mit einem Messer bedrohte, weigerte sich der 37-Jährige, das Bargeld auszuhändigen. Stattdessen schlug er den Eindringling mit einer Flasche in die Flucht.

Der Unbekannte hatte den Kiosk an der Leinaustraße gegen 0.15 Uhr betreten. Als der kräftig gebaute Räuber das Messer zückte, griff der 37-Jährige nach einer Glasflasche „und konnte den Mann aus dem Laden vertreiben“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Ohne Beute floh der Räuber Richtung Ottenstraße.

Räuber trug rote Kapuzenjacke

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Täter. Während des Überfalls trug der Mann eine rote Kapuzenjacke, eine blaue Hose, dunkle Handschuhe und eine dunkle Gesichtsmaske. Zeugen können sich unter Telefon (0511) 109 55 55 melden.

Von Peer Hellerling