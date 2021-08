Hannover

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Mittwoch Zigaretten und Bargeld aus einem Kiosk in Hannover gestohlen. Nach Polizeiangaben schlug der 37-Jährige gegen 3.45 Uhr mit einem Stein die Ladentür an der Celler Straße ein. Da der Mann aber von Passanten beobachtet wurde, konnte der Verdächtige nach kurzer Zeit gefasst werden.

Aufgrund der guten Beschreibung machten die Beamten den Gesuchten am ZOB ausfindig. Der 37-Jährige trug eine Papiertüte bei sich. „Darin befanden sich knapp 50 Zigarettenschachteln, die mutmaßlich aus dem Kiosk stammen“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Außerdem entdeckten die Ermittler ein Gramm Kokain beim Verdächtigen.

Richter entscheidet über Untersuchungshaft

Da der Kioskeinbrecher keinen festen Wohnsitz hat, soll er noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Ergebnis steht aktuell noch aus. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen sowie Drogenbesitzes ermittelt.

Von Peer Hellerling