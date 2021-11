Hannover

In Konzerthallen und Stadien drängen sich teils wieder Massen von Menschen. Doch in den meisten Gottesdiensten gelten weiterhin Abstandsregeln: In den Kirchen dürfen sich oft nur viel weniger Menschen versammeln, als Platz hätten. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Fällen empfiehlt die Evangelische Landeskirche Hannovers ihren Gemeinden jetzt ausdrücklich, auch bei den gut besuchten Advents- und Weihnachtsgottesdiensten an dieser Regel festzuhalten.

Es sei Ziel, einen „größtmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten“, sagt Ralph Charbonnier, Leiter der Corona-Taskforce der Landeskirche. Diese empfiehlt daher, auch bei 3-G-Gottesdiensten (für Genesene, Geimpfte oder Getestete) oder 2-G-Gottesdiensten (nur für Genesene und Geimpfte) die Abstandsregeln zu wahren.

Einschränkungen beim Gesang

Die Niedersächsische Corona-Verordnung lässt den Religionsgemeinschaften relativ großen Spielraum. Bei Gottesdiensten unter 2-G-Bedingungen dürften diese weitaus mehr Menschen einlassen. Die Empfehlungen der Landeskirche sind jedoch strenger als die Vorgaben des Landes, auch was Gemeindegesang anbelangt: Bei Gottesdiensten in Innenräumen, für die es keine Zugangsbeschränkungen gibt, sollte auf Gesang verzichtet werden, heißt es – bei 2-G- oder 3-G-Gottesdiensten soll dies mit Maske möglich sein. Gottesdienste mit vielen Kindern, beispielsweise Krippenspiele, sollten wenn möglich ins Freie verlegt werden.

Beschränkte Plätze: In der Weihnachtszeit dürften viele Gläubige keinen Raum im Gottesdienst finden. Quelle: Katrin Kutter

Anders als bislang ermutigt die evangelische Kirche ihre Gemeinden jetzt, verstärkt auch 2-G- und 3-G-Gottesdienste anzubieten. Gleichzeitig solle es aber auch weiterhin Angebote ohne Zulassungsbeschränkungen geben. Einzelne Gemeinden hatten jüngst bemängelt, dass die Kirchen aus Rücksicht auf Ungeimpfte keine 2-G-Gottesdienste feiern – und wegen der dadurch geltenden Abstandsregeln und Platzbegrenzungen Gläubige teils abgewiesen werden müssen. „Diese Regelung nimmt Rücksicht auf die Falschen – nämlich auf jene, die sich nicht impfen lassen wollen“, sagt ein Pastor aus Hannover.

Katholiken erlauben 2 G und 3 G

Auch das katholische Bistum Hildesheim, zu dem Hannover gehört, will Ungeimpfte nicht prinzipiell durch 2-G- oder 3-G-Regelungen von Gottesdiensten ausschließen. Dabei wäre „das Grundrecht auf Ausübung der Religionsfreiheit gefährdet“, heißt es in einem Schreiben von Generalvikar Martin Wilk an die Pfarrgemeinden, das der HAZ vorliegt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neuen Leitlinien sehen jedoch mehr Flexibilität vor. Wenn eine katholische Gemeinde beispielsweise mehrere Messen an einem Tag anbietet, ist es künftig möglich, dass eine davon nach 2-G- oder 3-G-Regeln zugänglich ist. Dann können wieder zahlreiche Gläubige ohne abstandsbedingte Obergrenze eingelassen werden. „In größeren Kirchen könnten nun statt wie bisher einige Dutzend Menschen wieder mehrere Hundert Platz finden“, sagt Bistumssprecher Volker Bauerfeld. Auch Taufen oder Hochzeiten seien so wieder mit mehr Gästen möglich.

Von Simon Benne