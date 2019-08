Kirchrode

Statt materielle Geschenke wünschte sich Clara zu ihrem zehnten Geburtstag im April 2019 Geld. Aber nicht etwa, um sich davon ein Smartphone, Bücher oder Spiele zu kaufen, sondern um anderen zu helfen. 72 Euro spendete Clara schlussendlich an das Tierheim in Langenhagen, um die Arbeit mit bedürftigen Tieren zu unterstützen. Sie hat selbst einen Hamster und ist gemeinsam mit ihrem Bruder Hanno ein absoluter Natur- und Tiernarr. „Ich habe alles, was ich brauche“, erklärt die zukünftige Fünftklässlerin. Sie spiele eh so gut wie nie mit Spielsachen, also entschied sie sich kurzerhand, für die gemeinnützige Organisation zu spenden. „Ich finde es schön, wenn ich damit etwas Gutes tun kann.“

Aktion findet Anklang

Claras jüngerer Bruder Hanno übernahm die Idee seiner Schwester: Er spendete 105 Euro an die Deutsche Ameisenschutzwarte, Regionalgruppe Hannover. „Ameisen sind für den Wald ganz wichtig“, erzählt der Siebenjährige. Mit seiner Spende unterstützt der Zweitklässler die Arbeit des Vereins, der laut Vater Roland Rink „mit einem Heidenaufwand“ Ameisenhügel aus Wohngebieten ausgräbt, in die Eilenriede umsiedelt und die Hügel anschließend auch betreut. „Wir hatten die Aktion auch auf die Geburtstagseinladungen geschrieben und uns eine Spendendose besorgt“, erzählt Rink. Der 39-Jährige ist mächtig stolz auf seine Kinder. „In dem Alter sich zurücknehmen zu können und an andere zu denken, das finde ich toll“, lobt er. Trotzdem war er sehr überrascht, als seine Tochter mit dem Wunsch auf ihn zukam, ihr Geburtstagsgeld zu spenden. Umso freudiger stimmt es ihn, dass sich nicht nur Claras jüngerer Bruder dadurch motiviert gefühlt hat, sondern auch „die anderen Gäste der Geburtstagsfeier das mal ausprobieren möchten“.

Nächstes Jahr wird wieder gespendet

Clara und Hanno sind sich sicher: Nächstes Jahr möchten sie auch wieder ihr Geburtstagsgeld für einen guten Zweck nutzen. Während Hanno noch nicht genau weiß, wohin die Spende gehen soll, hat sich Clara schon Gedanken gemacht. „Es soll entweder an Tiere, ein Altenheim oder eine Flüchtlingsunterkunft gehen“, verrät sie.

Von Laura Ebeling