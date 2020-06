Kirchrode

Der familiäre Kindergarten in der Jakobi-Gemeinde sucht neue Räumlichkeiten für 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Elterninitiative möchte ihr Konzept, das es seit fast 50 Jahren gibt, mit neuen Kooperationspartnern fortsetzen. Seit 1993 ist der Kindergarten in einem Haus am Kleinen Hillen 1a im hannoverschen Stadtteil Kirchrode ansässig.

Bei der Einwohnerfragestunde in der Bezirksratssitzung im März schilderten die pädagogische Beraterin Iris Podolsky und die Vereinsvorsitzende Leonie Bingemer ihr Problem: Der Kindergarten befindet sich auf dem Pachtgrundstück der Jakobi-Gemeinde. Im Jahr 2023 läuft der Erbpachtvertrag aus und wird nicht verlängert. Die Suche nach einer neuen Bleibe gestaltet sich schwierig.

Gemeinde plant eigene Kita

Die Gemeinde wolle den Vertrag nicht verlängern, erklärt Heike Adenäuer, Kassenwartin des Kindergartens. Für das Gartengelände hinter dem Gemeindehaus plant die Gemeinde, eine eigene Kita mit zweizügiger Krippe und zwei weiteren Kita-Gruppen einzurichten.

Zwischen dem Kindergarten und der Gemeinde sei soweit alles geklärt, sagt Pastor Michael Hartlieb, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Seine Gemeinde wünsche einen baldigen Erfolg bei der Suche. Man habe lange versucht, zusammen einen Kompromiss für den Kindergarten zu finden, sagt Adenäuer. Eine Koexistenz beider Kindergärten lehne die Gemeinde aber ab, sagt die 35-Jährige.

Region würde 5000 Euro für Umbau zahlen

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens allerdings für 2023, werden mindestens 100 Quadratmeter große Räumlichkeiten in Kirchrode und Umgebung zur Miete oder zum Kauf gesucht. Ein Außengelände sei wünschenswert. Die Suche nach einer neuen Unterkunft stellt den Kindergarten allerdings vor eine echte Herausforderung. „Es gibt zwar viele Freiflächen in Kirchrode. Aber es ist schwer, herauszufinden, wem diese gehören“, sagt Heike Adenäuer.

Ein bereits bestehendes Gebäude, zu dessen Umbau die Region 5000 Euro beisteuern würde, wäre ideal. Zur Not würde man sich sogar zutrauen, ein neues Gebäude errichten zu lassen, sagt Adenäuer. „Das jetzige haben wir auch selber gebaut.“ Man habe noch Kontakt zu dem damaligen Architekten. Auch mit der Unterstützung von Eltern ehemaliger Kindergartenkinder könne man rechnen.

Offen für Kompromisse

Im Falle eines Umzugs oder einer Kooperation wäre der Kindergarten zu Kompromissen bereit. Eine Erweiterung um eine Kinderkrippe, die Änderung der Öffnungszeiten und das Angebot eines Mittagessens seien denkbar. „Wir würden uns auch auf eine Gruppe mit 20 Kindern verkleinern“, sagt Kassenwartin Adenäuer.

Das Besondere an diesem Kindergarten ist, dass sich die Eltern aktiv mit einbringen. Sie kümmern sich ehrenamtlich um die Organisation des Alltags und halten die Einrichtung sowie das Außengelände instand. „Unser Verein zählt derzeit etwa 50 aktive und rund 200 passive Mitglieder oder Unterstützer“, sagt Iris Podolsky. Diese Zahlen bestätigten für sie die Relevanz des Kindergartens.

Corona-Krise hinterlässt Spuren

Aufgrund der Corona-Pandemie sei nicht nur der Kindergartenbetrieb, sondern auch die Suche nach neuen Räumlichkeiten etwas ins Stocken geraten, erzählt Adenäuer. „Wir freuen uns über jeden Hinweis auf Räumlichkeiten oder Grundstücke“, ergänzt Podolsky.

Mehr Informationen gibt es unter www.kindergarten-kirchrode.de. Wer weiterhelfen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 56 37 94 17 oder per E-Mail an vorstand@kindergarten-kirchrode.de zu melden.

Von Lisa Eimermacher