Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag versucht, einen jungen Mann in Hannover-Kirchrode auszurauben. Er verletzte ihn mit einem spitzen Gegenstand und floh anschließend ohne Diebesgut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren stieg der 19-Jährige am Montag gegen 13.30 Uhr aus dem Bus der Linie 800 an der Haltestelle Tiergarten. Als er die Straße an der Ampel Tiergartenstraße/Ecke Jöhrensstraße überqueren wollte, wurde er von dem mutmaßlichen Täter aufgefordert, ihm sein Handy, Geld und Kopfhörer zu geben. Dabei habe ihn der Täter mit einem spitzen Gegenstand mit grünem Griff bedroht. Worum es sich dabei genau handelt, ist unklar – möglicherweise ein Messer oder ein Schraubendreher.

Stich in Oberschenkel

„Nachdem der Jugendliche den Räuber weggestoßen hatte, stach dieser mit dem Gegenstand in Richtung des 19-Jährigen und verletzte ihn dabei am Oberschenkel“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Anschließend flüchtete der Täter mit einem E-Scooter in Richtung Kleefeld.

Ob es sich um das eigene Fahrzeug des Unbekannten handelt oder ob er auf einem Leihroller den Tatort verließ, ist nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann nach dem Überfall umgehend davongefahren, ohne das Fahrzeug noch per Smartphone freischalten zu müssen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Mutmaßlicher Täter ist Mitte 20

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben etwa 1,90 Meter groß, hatte zum Zeitpunkt der Tat lockiges Haar und einen Vollbart. Zudem war er mit einer blauen Jacke der Marke „Tommy Hilfiger“ und einer hellen Bluejeans bekleidet. Das Alter wird auf Mitte 20 geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum flüchtigen Täter machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer (0511) 1093617 zu melden.

