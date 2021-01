Hannover

Bis zum Sommer wird der Spielplatz am Dieter-Oesterlen-Weg erneuert, und die Planer stellen sich als Modell dafür etwas Besonderes vor: eine Berglandschaft. Die jetzige Struktur des Platzes mit vier Terrassen soll beibehalten werden, doch diese werden nun zur Almwiese, zum Bergsee oder zum Gipfel umgestaltet. „Jede der bereits vorhandenen Terrassen bekommt einen eigenen Charakter und die dazu passenden Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen“, sagt Udo Möller, Pressesprecher der Stadt.

Damit die Neugestaltung nach Plänen des hannoverschen Landschaftsarchitekturbüros Chora blau beginnen kann, sind seit Montag, 18. Januar, die vorbereitenden Arbeiten im Gange. Dafür wurde die Baustelle mit Bauzäunen gesichert, und Arbeiter roden drei Sträucher (Hartriegel) und fällen eine Esche. Zudem werden nach Informationen der Stadt alle Brombeersträucher zurückgeschnitten und die rund 3.100 Quadratmeter große Fläche wird gesäubert.

Spielplatztelefon und Bergsee

Für insgesamt rund 310.000 Euro gestaltet das Landschaftsarchitekturbüro Chora blau die vier Spielflächen um. Im Süden des Areals soll die unterste Terrasse zu einer Almwiese mit Sandspielbereich und einer Sandbar für vor allem jüngere Kinder werden. Dort stellt die Stadt verschiedene Sandspielangebote, unter anderem Sieb und Kran, einen Backtisch sowie eine Nestschaukel auf.

Zwischen der Almwiese und der danebenliegenden Terrasse sollen Gänse-Holzskulpturen die Kinder auf die nächste Terrasse locken. Dieser Bereich widmet sich dann den Themen Klettern und Hüpfen – mit einer Kletterspielkombination mit Seilen, Kletterwänden, einer Rutsche und einem „kleinen Bergsee“ in Form eines Trampolins. „Ein besonderes ‚Highlight’ ist das Spielplatztelefon, mit dem ‚Notrufe’ von einer Seite einer gestalteten ‚Felswand’ zur anderen Seite abgesetzt werden können“, findet die Stadt.

Seilbahn verbindet Gipfel und Almwiese

Daran anschließend liegt eine offene Rasenfläche, die sich für verschiedene Ballspiele eignet und die schließlich zum Gipfel führt. Seitlich des Gipfels, dem höchsten Areal der vier Terrassen, können Kinder mit einer Seilbahn dann wieder ins Tal fahren. Um die Seilbahn einbauen zu können, musste die Esche gefällt werden. Ersatz dafür ist im Bereich der Almwiese vorgesehen, dort werden drei neue Bäume – eine Esche und zwei Hainbuchen – gepflanzt. Eine weitere Esche wird zukünftig am Rand der offenen Rasenfläche stehen. An den Rändern des gesamten Spielplatzes wird eine Blühmischung ausgesäht, die vorhandenen Natursteine werden für die neue Nutzung versetzt.

Auf der obersten Terrasse, also dem Gipfel – am Fußweg zwischen Dieter-Oesterlen-Weg und Bonatzweg – stellt die Stadt eine neue Tischtennisplatte auf, zudem wird die Treppenanlage am Bonatzweg erneuert und freigeschnitten. Für die Eltern gibt es nach den Plänen einen neuen Tisch und drei Bänke am Sandkastenbereich und nahe der Kletterkombination.

Von Laura Ebeling