Die Lange-Feld-Straße in Hannover-Kirchrode befindet sich in einem schlechten Zustand. Die vielen Schlaglöcher stellen vor allem bei Nässe eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar. Der Bezirksrat fordert eine rasche Sanierung – doch das nötige Geld steht wohl erst in ein paar Jahren zur Verfügung.