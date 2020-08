Kirchrode

Tägliche Feiern, Lärm und Müll – so beschreibt ein Kirchröder die Wohnsituation in den denkmalgeschützten sogenannten Schwedenhäusern an der Tiergartenstraße. Die SPD im Bezirksrat wirft dem Eigentümer vor, in den Häusern Massenunterkünfte für Saisonarbeiter einzurichten. „Die Nachbarn sind verunsichert und befürchten Ansteckungsrisiken wie in der Fleischindustrie“, sagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel ( SPD).

Anwohner berichten von dicht gedrängten Etagenbetten in den Häusern. Zudem kümmere sich der Eigentümer weder um Instandhaltung noch Müllentsorgung. „Deshalb sind die Häuser extrem heruntergerockt“, sagt ein Kirchröder.

Anzeige

SPD vermutet Zweckentfremdung

Die SPD-Fraktion vermutet eine Zweckentfremdung durch den Besitzer. „Der Garten wirkt verwildert und das Haus vernachlässigt. Teilweise sind Fenster kaputt, und Müll liegt herum“, heißt es in einer Anfrage der Fraktion an die Stadtverwaltung. Grund dafür sei vermutlich die hohe Fluktuation der ständig wechselnden Bewohner der Häuser. Doch sei diese Nutzung als Schlafstätte für Saison- und Leiharbeiter in einem reinen Wohngebiet unzulässig.

Weitere HAZ+ Artikel

„Der Eigentümer nutzt die Wohnungen als Massenunterkunft“, beklagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel ( SPD). Das sei insbesondere angesichts der Corona-Pandemie schwierig. Die gedrängten Wohnverhältnisse führten auch zu Eskalationen unter den Bewohnern. Vergangenes Jahr hatten (wie berichtet) zwei von ihnen einen Mitbewohner bewusstlos geschlagen und auf die Bahngleise gelegt. Schon damals hatten Nachbarn von Saufgelagen, Lärm und Müll berichtet.

„Fall nicht abgeschlossen“: Die Schwedenhäuser in Kirchrode. Quelle: Katrin Kutter

„Die Verhältnisse sind nach wie vor katastrophal“, sagt Bezirksbürgermeister Rödel. Die Stadtverwaltung bleibt zurückhaltend. Gegen Baurecht sei bisher nicht verstoßen worden, heißt es in einer Antwort der Verwaltung auf Nachfrage der SPD im Bezirksrat. Dennoch werde man „eine neue Überprüfung durchführen“. Zudem habe sich der Eigentümer verpflichtet, die denkmalgeschützten Häuser instand zu halten und zu pflegen. Dieser Verpflichtung sei der Eigentümer allerdings nicht nachgekommen, moniert die Stadt. Daher wolle sie jetzt die Denkmalbehörde einschalten, um gegebenenfalls denkmalrechtliche Anordnungen durchzusetzen. Das bedeutet: Der Eigentümer kann zu Reparaturarbeiten gezwungen werden.

Nicht alle Anwohner sehen die Nutzung so kritisch

Die Antwort der Stadtverwaltung stellt die SPD nicht zufrieden. „Für uns ist der Fall nicht abgeschlossen“, sagt Bezirksbürgermeister Rödel. Er warte noch immer auf das Ergebnis der neuen baurechtlichen Prüfung. Der SPD-Fraktionschef im Bezirksrat, Michael Quast, wünscht sich, dass die Häuser in eine reguläre Nutzung überführt würden – als klassischer Wohnraum. „Dann gäbe es keine Probleme mehr mit Müll und Lärm.“

Doch nicht alle Anwohner stehen den Gastarbeitern und dem Vermieter kritisch gegenüber. „Das sind alles friedliche Menschen“, sagt ein Anwohner.

Von Jacqueline Hadasch und Andreas Schinkel