Hannover

Finanzielles Entgegenkommen für Familien in der Corona-Krise: Nach dem Willen des Mehrheitsbündnisses wird das Kita-Essensgeld in Hannover jetzt nicht wie ursprünglich geplant sofort, sondern schrittweise von 30 auf 40 Euro monatlich erhöht. Konkret bedeutet das: In den Jahren 2022 und 2023 müssen Eltern noch nur 35 Euro monatlich zahlen. Von 2024 an werden 40 Euro monatlich fällig. Einem entsprechenden Antrag des Mehrheitsbündnisses aus SPD, Grünen und FDP hat der Jugendhilfeausschuss am Montag zugestimmt.

Grüne setzen Kompromiss durch

Mit der schrittweisen Erhöhung des Betrags will das Mehrheitsbündnis den von der Corona-Krise gebeutelten Familien entgegenkommen. Die Verwaltung hatte eine Erhöhung des Kita-Essensgeldes um 10 Euro ab August 2022 vorgeschlagen. Die Grünen wollten diesen Vorschlag nicht mittragen und setzten einen Kompromiss durch.

CDU stimmt gegen Essensgeld

Zu anderen Zeiten wäre die sofortige Erhöhung angemessen gewesen, sagte der jugendpolitische Sprecher der Grünen, Norbert Gast. In Corona-Zeiten habe man – weil viele Familien besonders betroffen seien –, ein Zeichen setzen wollen. Eine moderate Erhöhung wie diese sei nach 17 Jahren aber tolerierbar, sagte Christopher Finck, jugendpolitischer Sprecher der SPD. Die CDU dagegen hatte sich – wie bisher – prinzipiell gegen das Essensgeld ausgesprochen. Es handele sich dabei um eine verkappte Beitragserhöhung, die insbesondere in der Corona-Krise der falsche Weg sei, sagte der jugendpolitische Sprecher der CDU, Lars Pohl.

Krippen-Essensgeld bleibt gleich

Die Erhöhung gilt nur für den Kindergarten- und den Hortbereich, also für Eltern von Kindern zwischen drei und sechs Jahren. In den Krippen soll das Essensgeld nicht erhöht werden.

Von Jutta Rinas