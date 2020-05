Hannovers Kita-Träger betreuen in dieser Woche offenbar weiter höchstens fünf Kinder pro Notgruppe. Dabei dürften sie die Gruppen eigentlich schon auf bis zu 13 Kinder erweitern. Das hat das Land aber erst am vergangenen Freitag verkündet. Zu spät, um sich darauf einzustellen, sagen die Kita-Träger.

Kitas in der Corona-Krise

