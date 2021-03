Hannover

Mit einer ungewöhnlichen Spendenaktion haben sich Mitarbeiterinnen und Eltern der Kita Kapellenbrink für einen krebskranken Jungen engagiert, dessen Halbschwester die Groß-Buchholzer Einrichtung besucht. Das Team der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beschloss, gemeinsam mit den Kindern Kuchen zu backen und Popcorn herzustellen. Anschließend wurde alles portionsweise in Tüten verpackt und vor der Kita an die Eltern verteilt – gegen eine kleine Spende. Am Ende kamen 705 Euro zusammen. Das Team legte noch einmal rund 230 Euro drauf.

Mit selbst gemalten Bildern erklärte Erzieherin Sarah Frankenberg den Kindern außerdem, worum es bei einer Erkrankung wie Leukämie geht und dass es „böse“ und „gute“ Blutkörperchen gibt. Die Familie des dreijährigen Milan, der nach der stationären Chemotherapie derzeit zu Hause in Pattensen weiter behandelt wird, freute sich über die finanzielle und emotionale Unterstützung. Die Belastung sei sehr hoch, sagte Milans Vater, Mirko Kubiesa. Seinen Job kann er derzeit nur eingeschränkt ausüben.

Von Gabi Stief