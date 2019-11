Tanzen, singen, schunkeln und Ehrungen: Die Lindener Narren sind am Montagabend in ihrem Vereinshaus Narhalla in Hannover-Ricklingen in die Karnevalssaison gestartet. Unter das Partyvolk mischten sich bekannte Gesichter wie ffn-Morgenmän Franky, Timo Mertesacker, Tina Voss und Eckhard Scholz, bis Sonntag Oberbürgermeisterkandidat für die CDU.