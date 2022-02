Etwa 25 Schaulustige haben am Donnerstagabend am Rande eines Einsatzes Polizisten in Hannover-Kleefeld beleidigt. Zuvor waren die Beamten zu einer Auseinandersetzung an den Schaperplatz gerufen worden, bei der ein 19-Jähriger verletzt wurde. Auch er zeigte sich aggressiv gegenüber der Polizei.