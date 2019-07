Kleefeld

Wenn sich neue Nachbarn vorstellen, ist mit einem vollen Haus zu rechnen. Zumindest in Kleefeld ist das so. Einen Nachmittag lang konnten Interessierte jetzt ein neues Seniorenpflegeheim an der Senator-Bauer-Straße besichtigen; der Andrang der Gäste war groß. Zur Begrüßung gab es die obligatorischen Reden: Bezirksbürgermeister Henning Hofmann hieß die Zugezogenen, das Hamburger Unternehmen Domicil, willkommen. Frank Paul Hartje aus der Chefetage von Domicil lobte sich selbst für die gute Standortwahl, also die Nähe zu Straßenbahn-Haltestelle, zahlreichen Geschäften, Arztpraxen und der Eilenriede, was haargenau dem Firmenleitgedanken „Mitten im Leben“ entspreche. Die Leiterin des Pflegeheims, Anne-Kathrin Vogt, betonte, wie wichtig die Mitarbeiter für eine gute Pflege und wie rar sie heute seien. Wer an diesem Tag bereits den Wunsch verspürte, demnächst einzuziehen, muss sich aber noch gedulden. Erst im Spätsommer können die ersten Umzugswagen vorfahren. Vorerst ist nur der Demenzbereich in Betrieb gegangen. Zehn Bewohner werden dort bereits gepflegt und betreut.

Das Kleefelder Haus ist die dritte Einrichtung, die das Hamburger Unternehmen in Hannover eröffnet; bundesweit sind es rund 40. Der Neubaukomplex bietet insgesamt 150 Bewohnern in fünf Wohnbereichen Einzel- und Doppelzimmer (zwischen 17 und 25 Quadratmeter) für Monatsbeiträge von 2100 bis 2500 Euro an, abhängig vom Pflegegrad – inklusive Pflege, Unterkunft, Verpflegung und Investitionspauschale. Zusätzlich gibt es einen geschützten Bereich für Demenzkranke. Jedes Zimmer hat eine Grundausstattung und kann darüber hinaus mit eigenen Möbeln eingerichtet werden. Es gibt auf allen vier Etagen Aufenthaltsräume, einen Veranstaltungssaal mit Wintergarten, Therapieräume, einen Friseur, Gemeinschaftsbalkone und Terrassen im grünen Innenhof, auf denen die Gäste am Besichtigungstag Kostproben aus der hauseigenen Küche serviert bekamen. Wer auf den Geschmack kam, kann übrigens wiederkommen. Der tägliche Mittagstisch von 12.30 bis 13.30 Uhr ist für 5 Euro offen für Anwohner und Gäste.

