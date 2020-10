Kleefeld

Im April 2020 wurde die städtische Kita Strelitzer Weg 5 mit 75 Kindern in die Grundschule Buchholz-Kleefeld II ausgelagert. Geplant war seitens der Stadt, das Altgebäude noch in diesem Jahr abzureißen und an gleicher Stelle einen Neubau zu errichten. Doch wie die Verwaltung jetzt dem Bezirksrat Buchholz-Kleefeld in seiner jüngsten Sitzung mitteilte, musste die Ausschreibung für Abriss und Neubau des Gebäudes wiederholt werden, da „beim ersten Durchgang kein zu wertendes Angebot einging“. Jetzt schlägt die Stadt eine Übergangsnutzung als Alternative vor.

In das Gebäude soll die neue Kita Zur Linde mit Kapazitäten für zwei Gruppen mit 20 beziehungsweise 25 Kindern in Ganztagsbetreuung unter städtischer Betreuung ziehen – vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021. Das Gremium stimmte dem Antrag der Verwaltung einstimmig zu.

Umzug der neuen Kita in die alten Räume kostet 287.000 Euro

Die Einrichtung für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung solle vorübergehend dazu beitragen, den „Betreuungsbedarf im Kindergartenbereich abzudecken, die Erfüllung des Rechtsanspruchs sicherzustellen und den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern“, teilte die Stadt mit. Für die Kita müssen zusätzliche Spielgeräte und Möbel für 40.000 Euro angeschafft werden, da diese mit in die Grundschule Buchholz-Kleefeld II umgezogen sind. „Es handelt sich um Mobiliar für die beiden Gruppen, das nach Ablauf der temporären Nutzung Verwendung in einer anderen Kindertagesstätte finden wird“, heißt es seitens der Verwaltung. Insgesamt kostet das Vorhaben rund 287.000 Euro.

Ende 2023 soll der Neubau stehen

Nach dem 30. September 2021 soll der Altbau am Strelitzer Weg abgerissen und ein Neubau erstellt werden, sodass die ausgelagerte Kita voraussichtlich Ende 2023 wieder dorthin zurückziehen wird. Über das Vorhaben müssen noch der Jugendhilfeausschuss und der Verwaltungsausschuss abstimmen.

Von Laura Ebeling