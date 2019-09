Hannover

Auf der Kreuzung am Pferdeturm in Hannover-Kleefeld ist am Freitagvormittag eine Stadtbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei gibt es möglicherweise eine leicht verletzte Person. Demnach hat sich der Unfall bereits gegen 11.40 Uhr ereignet. Die Üstra richtete rund um die Unfallstelle vorübergehend einen Ersatzverkehr ein. Inzwischen fahren die Stadtbahnlinien 4 und 5 wieder alle Haltepunkte an. Es kommt jedoch noch zu Verspätungen.

Von Ingo Rodriguez