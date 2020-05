Hannover

Zwei Fahrradfahrer haben am Sonnabend bei einem Zusammenprall in der Eilenriede im hannoverschen Stadtteil Kleefeld zum Teil Verletzungen davon getragen. Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall gegen 15 Uhr in Höhe der Kleestraße zugetragen.

Die beiden 54 und 58 Jahre alten Radfahrer waren von der Scheidestraße gekommen und fuhren auf der Kleestraße in Richtung Norden. Kurz hinter einer Eisenbahnbrücke bogen beide Männer nach links in die Eilenriede ab. Auf diesem Weg befindet sich in der Mitte der Strecke eine Baustelle. Der 54-Jährige fuhr rechts, sein Begleiter links an dem Hindernis vorbei. Am Ende der Baustelle stießen beide Fahrer so unglücklich zusammen, dass sie zu Boden stürzten. Der 54-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste in eine Klinik gebracht werden. Sein Begleiter wurde leicht verletzt.

Von Tobias Morchner