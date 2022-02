Hannover

In Hannover-Kleefeld sind am Freitagmorgen ein Fußgänger und ein Radfahrer zusammengestoßen. Der 60-jährige Radler wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Hannover kam es gegen 8 Uhr zu dem Unfall an der Berckhusenstraße. Dort war der 60-Jährige auf dem Radweg in Richtung Karl-Wiechert-Allee unterwegs.

„In Höhe des Schaperplatzes wechselte ein 17-Jähriger an einer Bedarfsampel die Straßenseite und trat, ohne dem Radfahrer Vorrang zu gewähren, auf den Radweg“, sagt Behördensprecher Marcus Schmieder. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Der 17-Jährige und zwei Ersthelfer versorgten ihn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall gegen den Heranwachsenden.

Von Manuel Behrens