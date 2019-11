Hannover

Radfahrer sind bevorrechtigt, Autos nur geduldet – dieses Grundprinzip einer Fahrradstraße gilt auch weiterhin auf der Kleefelder Straße. Das Verwaltungsgericht Hannover hat jetzt den Eilantrag von Anwohner Klaus-Peter Schmidt-Vogt abgelehnt und damit die Umbaumaßnahmen der Stadt Hannover bestätigt. Die Stadt dürfe die Kleefelder Straße grundsätzlich zur Fahrradstraße erklären, urteilte das Gericht. Die Rechte des Anwohners würden durch die Umbauten nicht verletzt.

Rechtsstreit um Fahrradstraße nicht zum ersten Mal

Die Stadt hat bereits Schilder aufgestellt, die das Parken nur noch auf gekennzeichneten Flächen, aber nicht mehr am Straßenrand erlaubt. Zudem dürfen Autofahrer den Abschnitt zwischen Nettelbeckstraße und Michael-Ende-Platz nur noch in Richtung Michael-Ende-Platz befahren. Fahrradfahrer dürfen in beiden Richtungen unterwegs sein. Auch will die Stadt Ausweichflächen schaffen, damit Rad- und Autofahrer gefahrlos aneinander vorbeikommen.

Die Kleefelder Straße ist nicht zum ersten Mal Gegenstand juristischer Auseinandersetzung. Bereits vor einigen Jahren hatte Anwohner Schmidt-Vogt Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt – und im Sommer Recht bekommen. Das Gericht kippte die ursprüngliche Fahrradstraßen-Regelung damals, weil die Fahrbahn zu schmal sei, als dass Radler und Autos gefahrlos aneinander vorbeifahren können. Daraufhin besserte die Stadt nach.

Gericht: Stadt hat Kompromiss gefunden

Das Gericht meint nun, dass die von der Stadt vorgenommenen Änderungen die Gefahr von „Begegnungskonflikten“ verringerten. Die Stadt habe einen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Anlieger und denen der Radler und Autofahrer gefunden, der nicht zu beanstanden sei. Die Einbahnstraßenregelung und die Verringerung von Parkflächen müsse vorläufig hingenommen werden, sagt das Gericht.

