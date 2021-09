Hannover

Kleine Parteien dürfen in der neuen Ratsperiode zwar mitreden, aber nicht mitstimmen – zumindest nicht in den Ausschüssen des Rates. Der Landtag wird im Oktober aller Voraussicht nach eine Gesetzesänderung beschließen, wonach die Verteilung der Sitze in Ratsausschüssen anders berechnet wird als zuvor. Der Effekt ist, dass große Parteien mehr Stimmen bekommen, kleinere Parteien müssen sich mit einem Grundmandat zufrieden geben. Sie haben dann nur ein Rede-, aber kein Stimmrecht. „Zutiefst undemokratisch“ nennt Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz die Änderung.

D’Hondt statt Hare-Niemeyer

Bereits im Frühjahr hatte die Landesregierung durchblicken lassen, dass sie das Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung in Ausschüssen ändern wolle. Die Idee dahinter: Ausschüsse sollten schneller zu Entscheidungen gelangen. „Die Mitwirkung eines größeren Kreises von Fraktionen, Gruppen oder Einzelabgeordneten führt in aller Regel zu einer schwerfälligeren Meinungsbildung“, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums damals mit. Daher wollte die Landesregierung die mathematische Formel, nach der die Sitze verteilt werden, vom Hare-Niemeyer-Verfahren auf die D’Hondtsche Methode umstellen.

Kleine Parteien gehen leer aus

Mitte Oktober soll der Landtag die Änderung beschließen. Für den neuen Rat, der sich Anfang November konstituiert, heißt das, dass Grüne, SPD und CDU in Ausschüssen mehr Stimmen bekommen, FDP, Linke und AfD leer ausgehen. So sitzen künftig im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss, eines der wichtigsten Gremien, vier Grüne, vier Sozialdemokraten und zwei Christdemokraten mit Stimmrecht.

„Demokratie wird mit Füßen getreten“

„Die Demokratie wird mit Füßen getreten“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die Liberalen haben bei der Wahl ein zusätzliches Mandat errungen, doch infolge der Gesetzesänderung bekommen sie weniger Stimmrechte als zuvor. Kommunalparlamente lebten von der Vielfalt der Meinungen, sagt Engelke, daher gebe es auch keine Fünf-Prozent-Hürde. Die vom Land geplante Änderung sei schon „ein Hang zur Diktatur“.

Von Andreas Schinkel