Hannover

Die Klima-Aktivisten werden am kommenden Sonntag 156 Tage vor dem Neuen Rathaus in Hannover ausgeharrt haben – und es wird vorerst der letzte Tag sein. Wegen des kälter werdenden Wetters und der steigenden Corona-Inzidenzen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ihre Zelte abbauen. Im Frühjahr soll das Camp dann wiedererrichtet werden.

Lesen Sie auch So leben die Aktivisten im Fridays-Klimacamp am Rathaus

Das Camp habe über 150 Tage bestanden, „150 Tage voller Energie, voller Einsatz und voller Herzblut. Nur weil wir nicht mehr vor dem Trammplatz stehen werden, heißt das aber nicht, dass wir unsere Stimme senken“, wird Teilnehmer Robert Hein in einer Mitteilung der Demonstranten zitiert. Hein sagte, es könne nicht sein, dass das Camp schon so lange vor dem Rathaus stehe und immer noch keine wirkungsvollen Schritte in Richtung Klimaschutz gemacht worden seien.

Ursprünglich hatten die Aktivisten unter dem Slogan „Wir bleiben, bis ihr handelt“ angekündigt, den Protest notfalls bis in das Jahr 2035 fortsetzen zu wollen. Zu ihren Forderungen gehörten unter anderem einen gut ausgebauten und ticketlosen Nahverkehr, klimafreundliches Essen in allen Mensen und Kantinen und zehn Prozent des kommunalen Haushalts für Klimaschutzprojekte.

Mit Kunst präsent sein, ohne die Gesundheit aufs Spiel zu setzen: Camp-Sprecherin Tabea Dammann. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Doch zuletzt war der Protest an prominenter Stelle der Stadt immer schwieriger geworden. So müssen die Aktivisten nicht nur rund um die Uhr eine Demo-Leitung benennen, sondern die Polizei hatte auch verfügt, dass zu jeder Zeit „nicht schlafende Personen“ anwesend sein müssen. Dagegen hatten die Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Verwaltungsgericht Einspruch eingelegt, waren aber gescheitert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Camp soll gleichwohl nicht spurlos verschwinden. „Bis zum Wiederaufbau des Camps wird eine Kunstausstellung am Trammplatz entstehen“, heißt es in einer Mitteilung. „Mit der Kunstausstellung können wir präsent sein, ohne unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen“, betont Sprecherin Tabea Dammann.

Von Heiko Randermann