Hannover

Ein aufgeschütteter Sandhaufen, daneben ungenutzte Schaufeln und ein Bagger außer Betrieb. „Hier entsteht nichts!“ ist am Mittwoch auf einem großen Bauschild an der Marktkirche zu lesen. Die inszenierte, brachliegenden Baustelle symbolisiert den Ärger niedersächsischer Krankenhäuser, denen die finanziellen Mittel für Neubauten und Sanierungen fehlen: Mehr als 40 dringend notwendige Krankenhausbauvorhaben befänden sich in der Warteschleife, so die Niedersächsische Krankenhaus-Gesellschaft (NKG). Die Protestaktion ist ein Hilferuf an die Landesregierung.

NKG-Chef: Qualität der Patientenversorgung in Gefahr

In Pandemiezeiten seien Krankenhäuser als wichtiges Rückgrat der Gesundheitsversorgung anerkannt worden. „Auf lobende Äußerungen von Politikern müssen nun endlich Taten folgen“, sagt NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke. Er fordert nun zum einen, das jährliche Investitionsprogramm für Baumaßnahmen auf 250 Millionen Euro zu verdoppeln, und zum anderen einen Sonderfond in Höhe von eine Milliarde Euro, um den Investitionsstau kurzfristig abbauen zu können. „Es ist kein dünnes Brett, was wir fordern“, sagt NKG-Vorsitzender Hans-Heinrich Aldag, es sei aber bitter nötig. Der Investitionsstau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro sei „untragbar“ und eine Gefahr für die Qualität der stationären Patientenversorgung, so Aldag.

Barbara Schulte bekommt den Investitionsstau in der Praxis zu spüren. Die Geschäftsführerin für Finanzen und Infrastruktur des Klinikums Region Hannover sagt: „Wenn wir nicht wollen, dass unsere Behandlungsqualität leidet, brauchen wir das Land als verlässlichen Partner.“ Kliniken seien für Patienten lang genug „in die Bresche gesprungen“, sagt Schulte. Es sei nicht länger möglich, ausreichend Gewinne zu erwirtschaften, um Modernisierungsmaßnahmen aus Eigenmitteln zu finanzieren. Das Land Niedersachsen müsse seiner Investitionsverantwortung endlich nachkommen.

NKG ist mit aktuellem Vorschlag der Landesregierung unzufrieden

Aktueller Anlass der Protestaktion sei der Vorschlag der Landesregierung, die jährliche Förderung um lediglich 30 Millionen Euro anzuheben. Kurz zuvor habe der Landtag eine stärker auf strukturverbessende Maßnahmen ausgerichtete Versorgungsstruktur und eine stufenweise Anhebung der Investitionsfinanzierung auf 8 Prozent der Gesamterlöse bis 2030 beschlossen, sagte Aldag. Dies entspreche für das Land Niedersachsen mindestens 520 Millionen Euro jährlich. Zusätzliche Förderungen für Digitalisierungsmaßnahmen seien notwendig.

Von Felina Wellner