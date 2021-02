Hannover

Der Impfstoff ist immer noch Mangelware: Es ist bereits von Impfungen für Lehrer und Erzieher sowie Personen unter 65 Jahren die Rede – in den Kliniken indes ist noch längst nicht das komplette Kontaktpersonal gegen das Coronavirus geimpft worden. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sollen erst im Laufe der Woche alle Mitarbeiter mit höchster Priorität die Möglichkeit zu Impfungen bekommen. „Wir wollen bis Freitag allen in der Priorität 1 ein Impfangebot gemacht haben und hoffen auf weiteren Impfstoff, um dann auch Priorität 2 – normale Pflegekräfte und Ärzte – impfen zu können“, sagt MHH-Sprecher Stefan Zorn.

Ein Drittel der Mitarbeiter noch ungeimpft

Im Klinikum Region Hannover (KRH) gehören bei strenger Auslegung rund 3000 von mehr als 8000 Beschäftigten zur höchsten Prioritätsgruppe entsprechend der Corona-Impfverordnung, die während ihrer Dienstzeit einem sehr hohen Expositionsrisiko ausgesetzt sind. „In einer ersten Impfwelle hatte das Unternehmen Impfstoff für etwa 2000 Beschäftigte erhalten“, erläutert KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff. Für diese liefen derzeit die Zweitimpfungen. „Für die verbliebenen 1000 Beschäftigten der höchsten Prioritätsgruppe haben wir Ende der vergangenen Woche den Impfstoff erhalten und umgehend mit der Impfung begonnen. Wir warten derzeit auf die weiteren dringend benötigten Impfdosen für die anderen klinisch Tätigen im Unternehmen“, so Ellerhoff. Die Impfbereitschaft in der Belegschaft sei hoch. „Alle Themen rund um die Impfung haben wir intern engmaschig im Diskurs begleitet.“

Von Susanna Bauch