Max Friedrich Dorn und sein Zwillingsbruder Daniel Christian sind gleich bei zwei Wettbewerben in den Landesentscheid gekommen: Bei Jugend musiziert zeigen die beiden, was sie auf ihren Streichinstrumenten können, bei Schüler experimentieren stellen sie ihr Forschungsprojekt zu Primzahlen vor. Doch es gibt etwas, was die beiden so gar nicht können.