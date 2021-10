Hannover

Eine grün-rote Koalition im Rat könnte bereits vor den Herbstferien stehen. Die Gespräche seien nach Auskunft der Fraktionsspitzen bisher sehr konstruktiv verlaufen. „Wir sind mit den inhaltlichen Besprechungen durch, jetzt geht es schon um Formulierungen im Koalitionsvertrag“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Auch seine Kollegin von den Grünen, Elisabeth Clausen-Muradian, ist sich weitgehend sicher, dass man im Zeitplan bleibe. Dennoch müssen die beiden Parteien noch ein paar Hürden meistern.

Ratsvorsitz und Bürgermeisteramt trennen?

Jetzt stehen Gespräche über Personalfragen an. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Grünen mit dem Amt des Ratsvorsitzenden liebäugeln, das bisher von Thomas Hermann (SPD) ausgeübt wurde. Auch der Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters und Stellvertreters von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei repräsentativen Anlässen steht zur Debatte. Das Amt hatte ebenfalls SPD-Mann Hermann inne. Möglicherweise lösen die Bündnispartner die Personalunion auf, sodass der Ratsvorsitz an die eine Partei fällt, das Amt des Bürgermeisters an die andere.

Zudem müssen noch zwei Stellvertreter des Bürgermeisters gefunden werden. Traditionell geht einer der beiden Posten an die CDU. Bei den Christdemokraten hat Thomas Klapproth Interesse für das Amt bekundet.

Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne, v.li.), Daniel Gardemin (Grüne) und Lars Kelich (SPD) haben sich bereits über viele Inhalte der künftigen grün-roten Koalition verständigt. Quelle: Rainer Droese

Soll Anja Ritschel im zweiten Anlauf Dezernentin werden?

Zudem werden Grüne und SPD darüber sprechen, ob sich Anja Ritschel erneut zur Wahl als neue Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin stellen sollte. Die grüne Wunschkandidatin des OB ist im ersten Wahlgang im Juli durchgefallen, weil aus den Reihen von SPD und FDP Ratsleute gegen sie stimmten. Ritschel hatte bereits signalisiert, dass sie sich vorstellen könnte, einen erneuten Versuch zu wagen.

Von Andreas Schinkel