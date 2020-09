Hannover

In Limmer in die Gondel steigen und bis zum Steintorplatz schweben – diese Idee soll jetzt im Rathaus seriös erörtert werden. Auf Initiative der FDP will das Mehrheitsbündnis im Rat ( SPD, Grüne, FDP) Verkehrsexperten zu einer Anhörung in den Bauausschuss einladen. „Wir müssen alle Möglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr durchdenken, auch wenn es zunächst verrückt klingt“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Auf der Gästeliste stehen bisher Verkehrsexperten aus Trier, München und Darmstadt. Damit bekommt der Anstoß von den Grünen, Neubaugebiete in Hannover mit Seilbahnen ans öffentliche Nahverkehrsnetz anzuschließen, neuen Schub.

Wie soll die Wasserstadt an den Nahverkehr angebunden werden?

Vor vier Jahren hatten die Grünen zum ersten Mal ins Gespräch gebracht, Seilbahnen als öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Anlass war die Absage der Regionsverwaltung an einen Stadtbahnanschluss für das Neubaugebiet Wasserstadt Limmer. Das hatte in der Ratspolitik für Unmut gesorgt. Die Region begründete ihren Schritt damit, dass ein millionenschwerer Ausbau der Stadtbahnlinie 10 Richtung Wasserstadt nicht wirtschaftlich sei.

Per Gondel über den Maschsee

„Seit Jahren passiert nichts in Sachen Anbindung der Wasserstadt“, kritisiert Grünen-Fraktionsvize Daniel Gardemin. Daher sei die Seilbahnidee noch aktuell. Gardemin schwebt vor, eine Gondelverbindung von der Wasserstadt bis zum Königsworther Platz und möglicherweise bis zum Steintor zu schaffen. „Der Steintorplatz soll ohnehin umgebaut werden“, sagt er. Auch könne er sich vorstellen, dass Gondeln von Ricklingen über den Maschsee bis in die Südstadt schweben. Solche Querverbindungen fehlten in einem sternförmig organisierten Verkehrsnetz, sagt Gardemin. Die FDP regt an, eine Seilbahnverbindung vom geplanten Neubaugebiet Schwarze Heide nahe Stöcken in Richtung City zu bauen.

Noch gelten Seilbahnen in deutschen Städten bestenfalls als Touristenattraktionen, aber das ändert sich gerade. Die Stadt München hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ingenieure sollen herausfinden, ob eine viereinhalb Kilometer lange Querverbindung über den Frankfurter Ring umsetzbar ist. Im November soll die Studie abgeschlossen sein. Dann dürfte Münchens Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk, eine der zur Anhörung geladenen Expertinnen, den hannoverschen Ratsleuten erste Ergebnisse präsentieren können.

Geringe Kosten für das Massentransportmittel

Seilbahnen haben den Vorteil, dass sie schnell zu errichten sind und die Baukosten im Vergleich zur Stadtbahn geringer ausfallen. Nach Angaben der Üstra kostet ein Kilometer Stadtbahn etwa 15 Millionen Euro. Zudem können in den Gondeln etliche Fahrgäste befördert werden. Nach Schätzungen des Verkehrswissenschaftlers Heiner Monheim von der Uni Trier, ebenfalls auf der Gästeliste der geplanten Anhörung, können Gondelsysteme stündlich zwischen 1000 und 7000 Passagiere transportieren.

Ob jemals eine Seilbahn über den Dächern Hannovers schwebt, bleibt abzuwarten. Viele Fragen müssen zuvor geklärt werden, etwa wie es um die Barrierefreiheit steht und wie im Notfall Passagiere aus den Gondeln evakuiert werden können. „All das können wir in der Anhörung klären“, sagt Gardemin.

