Hannover

Neue Hoffnung für Hannovers ältestes Gebäude: Der denkmalgeschützte, 400 Jahre alte Köritz-Hof im alten Dorfkern von Groß-Buchholz ist nach einer fast einstündigen Bieterschlacht von einem hannoverschen Immobilienkaufmann und seiner Ehefrau für mehr als das Doppelte des Verkehrswerts ersteigert worden. Für 455.000 Euro gehört der Hof nun ihnen – zumindest, so gut wie. Die Mit-Eigentümerin des Hofes, die die Zwangsversteigerung des 900 Quadratmeter großen Grundstücks mit Haupthaus und Atelierhaus beim Amtsgericht Hannover beantragt hatte, bat nach Abschluss der Angebotsrunde um Verschiebung, was durchaus üblich ist. Anwalt Frank Krause-Dommnich, der die Mit-Eigentümer vertritt, erklärte, man wolle noch ein paar Informationen über die potentiellen neuen Eigentümer einholen. Der Zuschlag soll nun formell am Mittwoch, 2. September, verkündet werden.

60 Besucher kommen – und einige bieten mit

Zwangsversteigerungen sind selten attraktiv. Meist ist die Zahl der Bieter überschaubar; nur wenige treibt die Neugier wie bei Strafverfahren ins Gericht. Die Zwangsversteigerung an diesem Dienstag war da schon etwas Besonderes. Nicht nur, weil am Ende die beiden Alt-Eigentümer ihren neuen Reichtum durch den Verkauf eines heruntergekommenen, aber schuldenfreien Anwesens kaum fassen konnten. Man habe nur mit einem Bruchteil dieser Summe gerechnet, hieß es. Auch der Ansturm des Publikums war ungewöhnlich. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Verhandlung drängten sich etwa 60 Besucher im Amtsgericht vor Zimmer 2048. In Corona-Zeiten eine komplizierte Sache. Doch das Gericht war vorbereitet. Im Gänsemarsch ging es über verwinkelte Gänge in die weitläufige Bibliothek des Landgerichts, um Sitz-Abstände einzuhalten. Dort wurde schnell klar, dass viele gekommen waren, nicht nur um zuzuhören, sondern auch um mitzubieten.

Anzeige

„Liebe auf den ersten Blick“: Olga und Karsten Bader sind Meistbietende bei der Zwangsversteigerung des Köritzhofes in Hannover. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Weitere HAZ+ Artikel

Richter warnt die Mitbieter

Sechs Kaufgebote waren bereits in den vergangenen Tagen schriftlich mit Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von rund 20.000 Euro bei Gericht eingegangen. Zwei weitere Kaufinteressenten meldeten sich in der Verhandlung zu Wort. Den Einstieg lieferte einer, der auch am Ende in gewisser Weise die Nase vorn hatte: Die „Gesellschaft für den Erhalt des Köritz-Hofes“, eine neu gegründete GmbH für Immobilien, startete mit einem Angebot von 102.000 Euro. Binnen einer halben Stunde war der von einem unabhängigen Gutachter geschätzte Verkehrswert von 203.000 Euro weit übertroffen. Überwiegend Bietergemeinschaften hoben die Hand; darunter Bauentwickler, aber auch junge Familien, die von einer eigenen Immobilie mit Geschichte träumten. Selbst der Richter fühlte sich bemüßigt, zwischendurch eine Warnung loszuwerden. „Denken Sie daran, dass Sie jeden Euro für die Sanierung brauchen – sonst sitzen wird bald wieder hier.“

Das heiß umkämpfte Rennen gewann schließlich der Immobilienkaufmann Karsten Bader. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erzählte Ehefrau Olga Lemke nach der Verhandlung. Pfingsten sei sie mit den Kindern durch Groß-Buchholz geradelt und habe den Hof und den Garten entdeckt. „Wunderschön“, empfand sie den Hof. Um die eigenen Chancen im Bieterwettstreit zu erhöhen, hatte Bader mit anderen die „Gesellschaft für den Erhalt des Köritz-Hofes“ gegründet, die als Konkurrent auftrat. Dies sei durchaus üblich im Geschäft, versicherte Bader.

Wohnhaus? Café? Diese Ideen gibt es für den Hof

Und seine Pläne? Erst einmal soll entrümpelt werden. Dann will er mit dem Bezirksrat über Ideen und mit der Denkmalschutzbehörde über ein bauhistorisches Gutachten sprechen. Ob am Ende mehrere Wohnungen, eine große Wohnung, ein Café oder eine Krippe in dem historischen Gebäude entstünden, könne er noch nicht sagen. „Klar ist, das Ganze ist kein Rendite-Kracher“, sagt Bader. Er rechnet mit Renovierungskosten zwischen 500.000 und 700.000 Euro. Ziel sei es, so viel wie möglich von der alten Bausubstanz zu erhalten. „Die Stadt muss mitwirken.“ Schließlich zahle die Stadt viel Geld fürs Ihme-Zentrum; dann sollte sie auch Denkmäler wie den Köritz-Hof fördern, statt ihn verfallen zu lassen.

Lesen Sie auch:Ältester Bauernhof Hannovers verfällt: Stadt lehnt Erwerb des Köritzhofes ab

Der zuständige Richter hatte übrigens vorab klar gestellt, dass er davon ausgehe, dass jeder Kaufwillige sowohl den Zustand des Gebäudes, als auch die Auflagen der Denkmalschutzbehörde kenne. „Ein späterer Einwand, dass Sanierungsarbeiten wirtschaftlich unzumutbar sind, ist nicht mehr zulässig.“

Von Gabi Stief